Бывшего президента Бразилии посадили под домашний арест 6.08.2025, 19:23

ЖАИР БОЛСОНАРУ

За «плохое поведение в соцсетях».

Верховный суд Бразилии посадил под домашний арест бывшего президента Жаира Болсонару после того, как тот нарушил предыдущие наложенные на него ограничения на использование социальных сетей в политических целях. Об этом пишет BILD.

Судья Александре де Мораис обвиняет Болсонару в том, что тот намеренно оказывал влияние на политические дебаты в стране через социальные сети. Так, с помощью своих сторонников, включая троих сыновей, представленных в парламенте, он распространял контент, который «подстрекал к нападениям на суд и требовал иностранного вмешательства».

Болсонару должен отбывать свой домашний арест по месту жительства, ему разрешены только визиты адвокатов и близких родственников. Кроме того, он обязан сдать все мобильные телефоны и продолжать носить электронный браслет на ноге.

Все ограничения связаны с текущим процессом против Болсонару. Экс-президент должен предстать перед правосудием за соучастие в попытке госпереворота после своего поражения на выборах в 2022 году.

8 января 2023 года сторонники Болсонару вскоре после вступления в должность нынешнего главы государства Лулы да Силвы штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в Бразилиа. Болсонару настаивает на том, что он не совершал никаких правонарушений в связи с этими событиями.

С середины июля этого года экс-глава Бразилии находится под строгими ограничениями, которые включают ночной комендантский час, запрет на контакты с дипломатами и ношение электронного браслета.

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