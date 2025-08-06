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Мигранты пытались прорваться из Беларуси в Польшу с помощью кабинки биотуалета

  • 6.08.2025, 19:29
Мигранты пытались прорваться из Беларуси в Польшу с помощью кабинки биотуалета

Видео.

Нелегальные мигранты, завезенные режимом Лукашенко, использовали кабинку биотуалета, чтобы преодолеть установленное на белорусско-польской границе ограждение. Об этом сообщила пограничная служба Польши.

Инцидент произошел 5 августа вблизи населенного пункта Черемша. В опубликованном ролике можно заметить, как пять человек преодолевают забор, установленный на польской стороне границы с Беларусью, поднимают кабинку биотуалета, опрокидывают ее на колючую проволоку, лежащую у сетчатого ограждения, а затем перебираются через преграду. Весь процесс снимал на видео неизвестный, который стоял на беларусской стороне, сообщили в пограничной службе Польши, пишет «Зеркало».

Проникнувших в Польшу нарушителей вскоре задержали в нескольких сотнях метров от границы.

За шесть дней августа 2025 года на участке, охраняемом Подляским отделением пограничной службы Польши, было зафиксировано более 700 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Из них 200 — за последние сутки.

Иностранцы также несколько раз атаковали польских пограничников, бросая камни и ветки деревьев.

«Также были задержаны трое пособников и организаторов незаконного пересечения границы. Гражданин Грузии, гражданин Украины и гражданин Польши пытались переправить в Западную Европу 11 иностранцев», — сообщает польская сторона.

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