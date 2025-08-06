Грибной бум в Беларуси: лисички собирают багажниками, боровики – сотнями
- 6.08.2025, 19:43
Этот сезон станет рекордным для многих грибников.
Природа помогает белорусам смириться с нежарким и дождливым летом. Такая погода обеспечила настоящую грибную лихорадку.
Предполагаем, что этот сезон станет рекордным для многих грибников.
Читатели NewGrodno.by поделились с порталом своими успехами. Их целью были боровики, поэтому в выходной супруги отправились в те места, где могли расти белые.
Собирали грибы в пределах Щучинского района.
«За три часа на двоих нарезали два больших 12-литровых ведра», – рассказала женщина.
Дома пересчитали – 353 боровика. Да каких: молодые и красивые. Такие хочется сразу закинуть в банку с маринадом, поделились грибники.
Также собрали полведра подосиновиков и немного подберезовиков.
«Червивых в общей массе было около 20. В этом плане стало лучше. Ведь на прошлых выходных пришлось выкинуть едва ли не все собранные грибы: они были червивыми», – уточнила любительница тихой охоты.
Багажник лисичек
На Могилевщине белорусы просто купаются в лисичках. Белорусы – муж с женой – в Чаусском районе за день насобирали 132 кг этих грибов.
Если сложно представить объем, поможем: ими забили багажник авто, еще и в салон пришлось часть поместить. Видео блогеров в TikTok заметил портал Blizko.by.
@sergei2089 #лисички #врекомендации #2025 #лес ♬ оригинальный звук - Сергей Зейналов568
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни искренне радуются за удачливых грибников и просятся в гости, делятся и своими грибными местами. Другие – осуждают: «Вас не разорвет от такого количества грибов?»; «жадность фраера сгубила» и так далее.
Женщина же рассказала, что грибы заготавливают на зиму и продают – по Br 6 за килограмм.