В Украине назначен директор Бюро экономической безопасности 6.08.2025, 19:53

Александр Цивинский

Должность занял Александр Цивинский.

Кабинет министров назначил Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности Украины. Как сообщила в среду, 6 августа, в Facebook премьер-министр Юлия Свириденко, после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа, нет никаких возражений против его кандидатуры.

По словам Свириденко, впереди — обновление работы бюро и укрепление доверия между ним и украинскими предпринимателями. «Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства», - добавила она.

Между тем послы стран G7 — неформального международного клуба семи экономически наиболее развитых государств — приветствовали назначение в соцсети X. «Это важный шаг со стороны кабмина Украины в поддержку прозрачного и подотчетного руководства, укрепляющего институт и способствующего улучшению бизнес-климата в Украине», - подчеркивалось в посте.

Верховная рада Украины 31 июля проголосовала за восстановление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной Украины (САП). Зеленский подписал закон в тот же день. Таким образом, прежний принятый скандальный закон об отзыве независимости НАБУ и САП и их подчинении генеральному прокурору был отменен. Перед голосованием 31 июля многие депутаты с трибуны Рады призвали привлечь к ответственности инициаторов этого постановления.

22 июля Рада утвердила отзыв независимости НАБУ и САП, подчинив их генпрокурору страны, а Зеленский также в тот же день подписал скандальный закон. Это вызвало массовые протесты в Киеве и других городах. Евросоюз также выразил свою обеспокоенность произошедшим. На фоне массовых митингов Зеленский 24 июля внес в Раду новый законопроект о сокращении полномочий генпрокурора в контроле за НАБУ и САП и возвращении им самостоятельности.

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