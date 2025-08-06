Mercedes откладывает полный переход на электромобили до 2030-х

Mercedes откладывает полный переход на электромобили до 2030-х1
- 6.08.2025, 20:25
Бензиновые авто остаются.
Компания Mercedes-Benz представила обновленный план развития продукции, согласно которому не планирует полностью переходить на электромобили в ближайшем будущем. Производитель сообщил американским дилерам, что до конца 2027 года выпустит ряд новых моделей, и менее половины из них будут электрическими, передает New Voice.
В Mercedes подчеркнули, что будут действовать «гибко и тактически» в разработке новых типов силовых установок.
Изначально компания планировала создавать исключительно платформы для электромобилей, однако по новому плану в течение следующих 18 месяцев Mercedes выпустит 19 моделей с бензиновыми двигателями и 17 — электрических. Новые платформы будут поддерживать различные типы приводов — бензиновые, гибридные и электрические.
Бренд AMG также сохранит бензиновые модели. Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус заявил:
«Мы будем иметь сбалансированное предложение между электромобилями (BEV) и бензиновыми авто (ICE). Все будет доступно как минимум до 2030-х годов».
Кроме серии электрокаров EQ, производство которых временно приостановлено, Mercedes планирует в 2026 году начать выпуск новых электрических роскошных фургонов для рынка США, которые будут адаптированы для частного или коммерческого использования.
Некоторые из нынешних моделей Mercedes также подвергнутся обновлениям в ближайшие годы:
C-Class получит рестайлинг в 2027 году и будет иметь электрическую версию.
E-Class пополнится новым универсалом AMG E 53 в 2026 году.
В 2027 году ожидается новый электрический AMG SUV.
Таким образом, компания будет продолжать развивать как электрические, так и бензиновые автомобили еще много лет.