Mercedes откладывает полный переход на электромобили до 2030-х 1 6.08.2025, 20:25

Бензиновые авто остаются.

Компания Mercedes-Benz представила обновленный план развития продукции, согласно которому не планирует полностью переходить на электромобили в ближайшем будущем. Производитель сообщил американским дилерам, что до конца 2027 года выпустит ряд новых моделей, и менее половины из них будут электрическими, передает New Voice.

В Mercedes подчеркнули, что будут действовать «гибко и тактически» в разработке новых типов силовых установок.

Изначально компания планировала создавать исключительно платформы для электромобилей, однако по новому плану в течение следующих 18 месяцев Mercedes выпустит 19 моделей с бензиновыми двигателями и 17 — электрических. Новые платформы будут поддерживать различные типы приводов — бензиновые, гибридные и электрические.

Бренд AMG также сохранит бензиновые модели. Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус заявил:

«Мы будем иметь сбалансированное предложение между электромобилями (BEV) и бензиновыми авто (ICE). Все будет доступно как минимум до 2030-х годов».

Кроме серии электрокаров EQ, производство которых временно приостановлено, Mercedes планирует в 2026 году начать выпуск новых электрических роскошных фургонов для рынка США, которые будут адаптированы для частного или коммерческого использования.

Некоторые из нынешних моделей Mercedes также подвергнутся обновлениям в ближайшие годы:

C-Class получит рестайлинг в 2027 году и будет иметь электрическую версию.

E-Class пополнится новым универсалом AMG E 53 в 2026 году.

В 2027 году ожидается новый электрический AMG SUV.

Таким образом, компания будет продолжать развивать как электрические, так и бензиновые автомобили еще много лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com