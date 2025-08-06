В Беларуси появилось несколько налоговых новшеств 6.08.2025, 20:34

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В Беларуси появилось несколько налоговых новшеств. «Зеркало» составило подборку.

Чиновники прописали, по какой схеме для населения должны округлять суммы налогов, пошлин, пеней и штрафов. Так, если речь о менее 0,5 копейки, то этот «хвостик» списывают, а если больше, то увеличивается до целой копейки.

Также появилось новшество для тех, кто работает на налоге на профдоход — для них расширили список данных, которые должны быть указаны в чеке за оказанную услугу или работу. Им надо указывать вид деятельности. Одновременно с этим исключили позицию «вид сделки», «наименование реализуемых товаров (выполненных работ, оказанных услуг), передаваемых имущественных прав».

С 17 июля ввели изменения для нанимателей, которые должны в специальную базу «сливать» налоговикам данные практически обо всех доходах сотрудников. Напомним, ее запустили в Беларуси с 2023 года. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Теперь же власти уточнили, какие данные надо передавать в эту базу, а какие — нет.

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