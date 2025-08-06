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Появились подробности о падении беспилотника в Речице

  • 6.08.2025, 20:59
Появились подробности о падении беспилотника в Речице

Из-за дрона эвакуировали жителей улицы в частном секторе.

«Флагштоку» удалось узнать некоторые подробности о падении в ночь на 4 августа в Речице неизвестного беспилотного летательного аппарата, из-за чего эвакуировали жителей улицы в частном секторе. Официальные источники так ничего и не сообщили об инциденте.

По словам одного из очевидцев, он видел пролетавший над городом БпЛА уже примерно в 22:20 — вечером 3 августа. Вскоре после этого, около 22:30 в районе падения дрона произошел обрыв линии электропередач — предполагается, что причиной этого могло быть то, что провода зацепил беспилотник.

На место происшествия прибыли 2 машины разминирования, автомобиль скорой помощи, пожарная машина, 4 милицейских авто и несколько гражданских. «Кортеж», который вывозил дрон, выехал только около 6 часов утра — его видели на улице Советской. Колонна на небольшой скорости направлялась из райцентра в сторону деревни Жмуровка.

Некоторые очевидцы отмечают, что упавший в Речице беспилотник не был похож на «Шахед».

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