Во Франции разгорелся крупнейший с 1949 года лесной пожар 6.08.2025, 21:09

иллюстративное фото

Сотни местных жителей покинули свои дома.

В департаменте Од на юге Франции с вечера вторника, 5 августа, разгорелись крупные лесные пожары, как минимум один человек погиб, еще девять получили травмы, повреждены автомобили и здания. В тушении возгораний задействованы более 1,8 тысячи пожарных, а также все пожарные самолеты страны, указывает AFP.

Пожар начался накануне в 16:00 по местному времени. Менее чем за сутки огонь из-за сильного ветра и засушливой погоды распространился в регионе Корбьер у побережья Средиземного моря и уничтожил растения на площади как минимум 15 тысяч гектаров. В небольшой коммуне Сен-Лоран-де-ла-Кабрерис в сгоревшем доме погибшей обнаружена пожилая женщина, которая отказалась эвакуироваться. Еще один житель поселения объявлен пропавшим без вести. По данным местных властей, один житель также получил опасные для жизни ожоги. Еще восемь человек отделались легкими ранениями, в их числе семь отравившихся дымом пожарных.

Пожар уничтожил или повредил как минимум 25 жилых домов. Власти эвакуировали два кемпинга, а также сотни местных жителей. Прибрежную трассу А9, соединяющую Францию и Испанию, на участке между городами Нарбонна и Перпиньян (почти 75 км), а также множество менее загруженных местных дорог перекрывали на несколько часов. Власти начали расследование причин возгорания.

Пожар на юге Франции стал по оценке AFP сильнейшим в стране за это лето при том, что всего с начала июня только на средиземноморском побережье зафиксировано около девяти тысяч возгораний. А парижское издание Le Parisien, ссылаясь на оценку Министерства экологии Франции, называет пожар в Оде крупнейшим для Франции с 1976 года, когда сгорело 80 тысяч гектаров леса. С тех пор ни один пожар в стране не охватывал площадь более 10 тысяч гектаров. Летом 2022 года в результате пожаров в департаменте Жиронде сгорело почти 30 тысяч гектаров леса, но это стало результатом не одного, а нескольких возгораний.

При этом телеканал BFM TV приводит комментарий министра внутренний дел Франции Бруно Ретайо, который назвал пожар в Оде крупнейшим во Франции с 1949 года, когда сгорело около 52 тысяч гектаров. Вероятно, оценки разнятся потому, что в 1976 году такой большой ущерб был нанесен не из-за одного, а из-за нескольких пожаров.

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