В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу 6.08.2025, 21:14

В шесть или семь лет?

Недостаточно определить ребенка в хорошую школу, надо, чтобы он был готов получать знания, которые ему там дают.

Какой же оптимальный возраст для поступления в первый класс?

Об этом рассказала завотделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская, пишет агентство «Минск-Новости».

По мнению специалиста, шестилетки сложнее адаптируются к школе. Им труднее концентрироваться, они менее усидчивы и хуже мотивированы на учебу.

Семилетки психологически более зрелые – им проще выдерживать учебную нагрузку и соблюдать дисциплину.

Что говорят исследования

Специалисты Белорусского государственного медуниверситета провели исследования и выяснили, что только 32% первоклассников были полностью готовы к школе. У остальных игровые мотивы преобладали над учебными.

Каждый четвертый испытывал трудности в общении с одноклассниками. Почти половина – чувствовали тревогу, напряжение и неуверенность в себе.

Как отметила врач, большинство детей привыкают к школе без проблем. Однако у некоторых возникают сложности из-за завышенных требований со стороны учителей и родителей, стресса и перегрузок.

Как определить готовность ребенка

Готовность ребенка к школе оценивает медико-педагогическая комиссия (дважды – за год до поступления в первый класс и непосредственно перед поступлением).

У будущего первоклассника должна быть так называемая школьная зрелость. В частности, хорошо развитая речь, богатый (в соответствии с возрастом) словарный запас. Также важно, чтобы ребенок успешно справлялся с программой обучения в детском саду.

Биологический возраст потенциального школьника должен соответствовать или опережать паспортный. Желательно, чтобы ребенок был крепким: болел ОРВИ не более трех раз в год.

Окончательное решение всегда остается за родителями, но важно учитывать рекомендации специалистов.

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