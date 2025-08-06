закрыть
6 августа 2025, среда, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу

  • 6.08.2025, 21:14
В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу

В шесть или семь лет?

Недостаточно определить ребенка в хорошую школу, надо, чтобы он был готов получать знания, которые ему там дают.

Какой же оптимальный возраст для поступления в первый класс?

Об этом рассказала завотделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская, пишет агентство «Минск-Новости».

По мнению специалиста, шестилетки сложнее адаптируются к школе. Им труднее концентрироваться, они менее усидчивы и хуже мотивированы на учебу.

Семилетки психологически более зрелые – им проще выдерживать учебную нагрузку и соблюдать дисциплину.

Что говорят исследования

Специалисты Белорусского государственного медуниверситета провели исследования и выяснили, что только 32% первоклассников были полностью готовы к школе. У остальных игровые мотивы преобладали над учебными.

Каждый четвертый испытывал трудности в общении с одноклассниками. Почти половина – чувствовали тревогу, напряжение и неуверенность в себе.

Как отметила врач, большинство детей привыкают к школе без проблем. Однако у некоторых возникают сложности из-за завышенных требований со стороны учителей и родителей, стресса и перегрузок.

Как определить готовность ребенка

Готовность ребенка к школе оценивает медико-педагогическая комиссия (дважды – за год до поступления в первый класс и непосредственно перед поступлением).

У будущего первоклассника должна быть так называемая школьная зрелость. В частности, хорошо развитая речь, богатый (в соответствии с возрастом) словарный запас. Также важно, чтобы ребенок успешно справлялся с программой обучения в детском саду.

Биологический возраст потенциального школьника должен соответствовать или опережать паспортный. Желательно, чтобы ребенок был крепким: болел ОРВИ не более трех раз в год.

Окончательное решение всегда остается за родителями, но важно учитывать рекомендации специалистов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип