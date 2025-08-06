В каком возрасте лучше отдавать ребенка в школу
- 6.08.2025, 21:14
В шесть или семь лет?
Недостаточно определить ребенка в хорошую школу, надо, чтобы он был готов получать знания, которые ему там дают.
Какой же оптимальный возраст для поступления в первый класс?
Об этом рассказала завотделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Островская, пишет агентство «Минск-Новости».
По мнению специалиста, шестилетки сложнее адаптируются к школе. Им труднее концентрироваться, они менее усидчивы и хуже мотивированы на учебу.
Семилетки психологически более зрелые – им проще выдерживать учебную нагрузку и соблюдать дисциплину.
Что говорят исследования
Специалисты Белорусского государственного медуниверситета провели исследования и выяснили, что только 32% первоклассников были полностью готовы к школе. У остальных игровые мотивы преобладали над учебными.
Каждый четвертый испытывал трудности в общении с одноклассниками. Почти половина – чувствовали тревогу, напряжение и неуверенность в себе.
Как отметила врач, большинство детей привыкают к школе без проблем. Однако у некоторых возникают сложности из-за завышенных требований со стороны учителей и родителей, стресса и перегрузок.
Как определить готовность ребенка
Готовность ребенка к школе оценивает медико-педагогическая комиссия (дважды – за год до поступления в первый класс и непосредственно перед поступлением).
У будущего первоклассника должна быть так называемая школьная зрелость. В частности, хорошо развитая речь, богатый (в соответствии с возрастом) словарный запас. Также важно, чтобы ребенок успешно справлялся с программой обучения в детском саду.
Биологический возраст потенциального школьника должен соответствовать или опережать паспортный. Желательно, чтобы ребенок был крепким: болел ОРВИ не более трех раз в год.
Окончательное решение всегда остается за родителями, но важно учитывать рекомендации специалистов.