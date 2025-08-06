Легендарный футболист «Баварии» перешел в канадский клуб
- 6.08.2025, 21:31
Томас Мюллер пополнил состав «Ванкувер Уайткэпс».
Бывший нападающий «Баварии» Томас Мюллер пополнил состав «Ванкувер Уайткэпс» из MLS, сообщает официальный сайт канадского клуба.
Контракт 35-летнего игрока с его новым клубом рассчитан до конца 2025 года с опцией продления ещё на один сезон. Немец перешел в канадский клуб на правах свободного агента.
Томас Мюллер выступал за первую команду «Баварии» с 2007 года после перехода из клубной академии. С тех пор вместе с командой он 13 раз выиграл чемпионат Германии и две Лиги чемпионов, а также множество других трофеев.
Всего за «Баварию» хавбек провел 756 матчей, забил 247 голов и отдал 273 ассиста. Стоит отметить, что Мюллер является чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии.