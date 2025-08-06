Путин, Герасимов! Где вода? 6.08.2025, 21:45

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Евгений Сасько

Остается собирать росу и ждать возвращения Украины.

Канал Северский Донец является ключевой водной артерией для региона. Оккупированный россиянами восток Украины – естественно засушливый регион, без больших рек. К тому же промышленная деятельность сильно истощила грунтовые воды.

Чтобы обеспечить регион водой и рост промышленности, СССР в 1955–1958 годах построил канал протяженностью 133,4 км для доставки воды из реки Северский Донец на севере Донецкой области в Ясиноватую.

Южнодонбасский водопровод является продолжением артерии, которая проходит к югу от Донецка до Мариуполя. В свое время, после нанесения россиянами повреждений в 2014 году, Украина его отремонтировала и разрешала (с какой это стати?) пользоваться коллаборантам ДНР.

Канал имеет сложную структуру, вода в нем протекает традиционным трапециевидным руслом, остальное же состоит из длинных участков труб шириной 2 м.

Инфраструктура включает 17 резервуаров и 18 фильтрующих станций, а также 64 насосные станции. Во время работы канал имел мощность 64 млн м³ воды, транспортируя ее со скоростью 43 м³ воды в секунду.

Так вот: идиоты из РФ не просто повредили его, они уничтожили целые участки, до которых смог дотянуться российский сапог, особенно вокруг Часового Яра.

Конструкция канала разрушена вместе с длинными участками труб и многими насосными станциями. Кроме повреждений от снарядов, некоторые участки были снесены или засыпаны, чтобы обеспечить проезд российской техники.

Другой аспект: оккупационные власти Донецка годами не ремонтировали изношенную инфраструктуру, и до 60% воды теряется ежедневно – из-за аварий труб, критического износа, нехватки ремонтных бригад. Люди в очередях получают воду всего несколько часов каждые три-четыре дня, часто грязную или непитьевую.

Проблема носит системный характер и, учитывая неспособность российских властей обеспечивать людям нормальную жизнь, в будущем не решится.

Остается собирать росу и ждать возвращения Украины. Можно еще поддерживать движение сопротивления и приближать победу в подполье.

Кстати, по этой же причине обострились проблемы с водой и для российской армии. У них и без этого были вопросы с водоснабжением.

Это может хотя бы минимально влиять на наступательные возможности группировок войск врага.

Евгений Сасько, полковник ВСУ, специалист в сфере безопасности и обороны государственного военного управления, telegram

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