закрыть
6 августа 2025, среда, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией пяти белорусских предприятий

1
  • 6.08.2025, 21:53
Россельхознадзор усилил контроль за продукцией пяти белорусских предприятий

В продукции нашли опасные бактерии.

Россельхознадзор зафиксировал наличие опасных бактерий в продукции пяти белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

В частности, превышение допустимого уровня бактерий обнаружено в кулинарной продукции из мяса цыплят-бройлеров, произведенной на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В молоке ООО «МилкСтрэйт» специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки, а в говядине колбасного цеха зельвенского филиала Гродненского облпотребобщества – листерии. В полуфабрикатах щучинского филиала того же облпотребобщества обнаружены сальмонеллы, а в изделиях ООО «МПК Боровлянский» – бактерии группы кишечной палочки.

Россельхознадзор направил запрос белорусским властям об изменении статуса этих предприятий в реестре Таможенного союза. По данным ведомства, все нарушения зафиксированы впервые, поэтому предложено перевести компании на режим усиленного лабораторного контроля.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип