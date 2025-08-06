Россельхознадзор усилил контроль за продукцией пяти белорусских предприятий

Россельхознадзор усилил контроль за продукцией пяти белорусских предприятий1
- 6.08.2025, 21:53
В продукции нашли опасные бактерии.
Россельхознадзор зафиксировал наличие опасных бактерий в продукции пяти белорусских предприятий, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
В частности, превышение допустимого уровня бактерий обнаружено в кулинарной продукции из мяса цыплят-бройлеров, произведенной на ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика». В молоке ООО «МилкСтрэйт» специалисты выявили бактерии группы кишечной палочки, а в говядине колбасного цеха зельвенского филиала Гродненского облпотребобщества – листерии. В полуфабрикатах щучинского филиала того же облпотребобщества обнаружены сальмонеллы, а в изделиях ООО «МПК Боровлянский» – бактерии группы кишечной палочки.
Россельхознадзор направил запрос белорусским властям об изменении статуса этих предприятий в реестре Таможенного союза. По данным ведомства, все нарушения зафиксированы впервые, поэтому предложено перевести компании на режим усиленного лабораторного контроля.