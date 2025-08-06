«Сэкономили на жилье, но не на еде и развлечениях» 6.08.2025, 22:15

Белорусы рассказали, во сколько им обошелся отдых за границей этим летом.

До конца лета осталось меньше месяца. Многие уже успели сходить в отпуск, а некоторые даже съездить в путешествие. Собрали три истории беларусов, которые этим летом побывали в Грузии, Италии и Франции. «Зеркало» рассказывает, во сколько обходится такой отдых и на чем можно (или нельзя) сэкономить. Спойлер: у одного из героев текста стоимость билета из областного центра Беларуси в столицу соседней страны оказалась выше, чем авиабилет до места отдыха.

«Была цель уложиться в 2 тысячи долларов»

Максим с семьей ездил этим летом в Грузию. Семья из четырех человек провела в путешествии около четырех недель. Из этого времени почти 7 дней ушло на дорогу — ехали на автомобиле.

— Сама дорога — это тоже часть путешествия. Мы заезжали к подножию Эльбруса, ехали по очень красивой военно-грузинской дороге, которая очень красивая, — рассказал белорус.

Бюджет, по словам Максима, особо не расписывали, но цель была четкая — уложиться в 2 тысячи долларов (почти 6 тысяч рублей). Хотя и могли позволить себе больше, потому что и он, и супруга хорошо зарабатывают, умеют откладывать и живут довольно скромно. Но принципиально старались не превышать лимит. Только одна статья расходов осталась неучтенной — это перекусы на заправках. Но уложиться в отведенный бюджет путешественникам все равно удалось.

Так как перемещалась семья на автомобиле, то одной из крупных статей расходов были топливо и платные дороги. На это потратили больше 900 рублей.

— В выходные дни платная дорога в России дороже, это на заметку путешественникам, — уточнил Максим. — По дороге туда мы решили не изменять своим биоритмам и ночевали в хостелах либо гостиницах. На ночлег в дороге туда и обратно мы потратили чуть меньше 750 рублей. Еще около 500 ушло на еду в пути.

Удалось сэкономить на жилье в Грузии, так как путешественники сначала остановились у знакомых. А потом, отправившись к морю, сняли апартаменты, которые стоили около 1000 рублей.

— Так как мы умеем сами вкусно и полезно готовить, по ресторанам и кафе мы особо не ходили. Тем более не в самых дорогих заведениях покушать четверым стоит примерно 100 долларов. Так что были в ресторанах только пару раз. Всего на питание и вино потратили около 1600 рублей.

Чуть более 200 рублей семья выделила на страховки для путешествия. И примерно 1000 рублей — на различные подарки и развлечения.

— Где точно можно было сэкономить, так это ничего не покупать на заправках. Но с детьми и на отдыхе это сложно, — признается Максим, уточняя, что причина не только в самих тратах, но и в том, что их в пути на трассе в России обсчитали по сумме в два раза.

— В Грузии мы платили картами белорусских банков и проблем с этим не было. В России тоже. А что по ценам, то мы были там несколько лет назад, с тех пор они не особо изменились.

«Планировать качественный отдых становится сложнее»

Виктория с подругой этим летом провели чуть меньше двух недель во Франции. Путешествие обошлось в 2500 евро на двоих (8650 рублей по курсу Нацбанка на 6 августа).

— Мы заранее все продумали — откладывали деньги с зарплаты, мониторили цены на билеты, жилье и транспорт, поэтому были готовы к тем тратам, которые нас ждут. Расчет был прост: на месте мы планировали тратить около 100 евро на человека в день. Так и получилось, — объясняет белоруска.

За 12 дней подруги успели поездить по разным городам, поэтому много времени провели в автобусах и поездах. На передвижение по Франции ушло около 140 евро с человека. Внутри городов тоже иногда перемещались на общественном транспорте. И цены за проезд белорусок удивили: один билет в Ницце стоит 1,70 евро.

Жилье снимали в разных городах — крупных туристических центрах. Находили подходящие варианты через сайты бронирования. Цены — 80−100 евро за ночь за апартаменты, чаще всего не в самом центре, но в удобных районах. В большинстве случаев это были апартаменты с кухней, что позволяло готовить еду и экономить.

— Это был первый самостоятельный опыт путешествий, до этого ездили пакетными турами, поэтому сложно сказать, сильно ли выросли цены за это время. Из заметного — ощутимо подорожал выезд из Беларуси. Плюс в Евросоюзе дорогой общественный транспорт, — говорит Виктория. — К тому же на моей работе зарплата не особо растет относительно инфляции, поэтому планировать качественный отдых становится сложнее.

Зная, что в странах ЕС могут быть проблемы с использованием белорусских карт, подруги подготовились заранее. Изучив вопрос, решили, что можно использовать для этого сторонние сервисы типа PayPal.

— Онлайн-бронирование билетов на автобусы, поезда, самолет не получается оплатить с белорусских карт, поэтому их оплачивали через сторонние сервисы. А вот на месте проблем с оплатой карточкой не было, — говорит Виктория и переходит к выводам: — Отпуск нужно планировать заранее (бронировать билеты на самолет и отели), так получается сэкономить. Выбирать маршрут самостоятельно, а не брать у туроператора пакетом, так выходит не дешевле, но гораздо насыщеннее по впечатлениям.

«Не экономили на еде и развлечениях»

— Нас было трое, но только двое ехали из Беларуси. И самое удивительное — это то, что доехать из областного центра в столицу соседней страны на человека вышло дороже, чем билет на самолет, которым мы летели больше 2 тысяч километров, — говорит Валентин.

Он с родными на неделю ездил в Италию. Всего путешествие обошлось чуть больше чем в 1600 евро, или около 5,5 тысяч рублей. Чтобы к поездке иметь нужную сумму с запасом, мужчина много подрабатывал и соглашался на переработки.

Многое семья покупала и бронировала заранее. С одной стороны, это позволило сэкономить, с другой стороны, когда один месяц тратишь деньги на самолет, второй — на бронирование отеля, третий на билеты куда-то еще, то груз крупной траты разбивается на несколько частей.

Но на первом месте была экономия. Например, билеты на самолет из столицы соседней европейской страны они купили, когда у авиаперевозчика была распродажа. В итоге на человека потратили по 90 евро туда-обратно.

В общей сложности 270 евро (934 рубля). То же касается билетов на местный транспорт. Беларусы посетили несколько городов и перемещались поездами и автобусами. Это вышло еще примерно 200 евро. Дорога из Беларуси в аэропорт соседней страны на автобусе туда и обратно стоила больше 100 евро на человека (почти по 350 рублей).

— Нам удалось сэкономить на жилье, потому что в одном из городов пару ночей мы провели в гостях. А отель на море тоже нашли с большой скидкой: вместо более чем 400 евро заплатили за три ночи чуть более 300 (около 1 тыс. рублей), — делится Валентин. — На чем мы не экономили, так это на еде и развлечениях. По вечерам ели в заведениях, днем иногда тоже. Но выбирали не дорогие и пафосные места, а обычные. Но бывало, что могли просто перекусить на ходу.

Всего на питание, говорит, ушло около 300 евро.

Кроме экскурсий по городам семья побывала в нескольких парках развлечений, билеты стоили еще 250 евро (около 865 рублей).

— Понимаю, что можно было сэкономить на еде, но мы хотели прямо отдохнуть и не думать о готовке и том, что придумать с обедом и ужином. Да и еда там вкусная, так что оно того стоит. А вот что касается сувениров и каких-то подарков, то на них потратили не так много — вряд ли больше 100 евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com