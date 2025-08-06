Премьер Индии впервые за 7 лет посетит Китай 6.08.2025, 22:22

Нарендра Моди

На фоне напряженности с США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за более чем семь лет посетит Китай. Визит состоится на фоне роста напряженности в отношениях с США.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

По словам собеседника агентства, Моди отправится в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа.

Отмечается, что поездка Моди состоится в то время, когда отношения Индии с США переживают самый серьезный кризис за последние годы после того, как президент США Дональд Трамп ввел самые высокие среди азиатских стран пошлины на товары, импортируемые из Индии, и угрожает Нью-Дели дальнейшими санкциями из-за покупки российской нефти.

Визит премьер-министра Индии в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите ШОС будет его первой поездкой в КНР с 2018 года.

Reuters отмечает, что впоследствии китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения на общей гималайской границе в 2020 году.

Однако Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России в октябре, что привело к улучшению отношений между двумя странами. Сейчас азиатские страны-соседи медленно снимают напряжение, которое мешало деловым отношениям и путешествиям между Индией и Китаем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com