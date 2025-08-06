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Премьер Индии впервые за 7 лет посетит Китай

  • 6.08.2025, 22:22
Премьер Индии впервые за 7 лет посетит Китай
Нарендра Моди

На фоне напряженности с США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за более чем семь лет посетит Китай. Визит состоится на фоне роста напряженности в отношениях с США.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

По словам собеседника агентства, Моди отправится в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа.

Отмечается, что поездка Моди состоится в то время, когда отношения Индии с США переживают самый серьезный кризис за последние годы после того, как президент США Дональд Трамп ввел самые высокие среди азиатских стран пошлины на товары, импортируемые из Индии, и угрожает Нью-Дели дальнейшими санкциями из-за покупки российской нефти.

Визит премьер-министра Индии в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите ШОС будет его первой поездкой в КНР с 2018 года.

Reuters отмечает, что впоследствии китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения на общей гималайской границе в 2020 году.

Однако Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России в октябре, что привело к улучшению отношений между двумя странами. Сейчас азиатские страны-соседи медленно снимают напряжение, которое мешало деловым отношениям и путешествиям между Индией и Китаем.

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