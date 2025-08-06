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Во Франции продают билеты на чужие свадьбы

  • 6.08.2025, 22:26
Во Франции продают билеты на чужие свадьбы

Прийти на торжество незнакомцев может любой желающий.

В стране любви появился стартап Invitin, который позволяет посетить абсолютно любую свадьбу, пишет The Guardian. Правда, вход как в театр – по билетам.

Так, парижская пара первой опробовала новое приложение. Они оказались готовы впустить незнакомых людей на собственную свадьбу за €150 (около Br520).

Что интересно, количество «платных» гостей в приложении ограничено до 10.

Основная задумка приложения – помочь молодоженам окупить торжество. Плюс ко всему посещение свадьбы незнакомцев может стать как отличным дополнением к туристической программе, так и вариантом присмотреть «фишки» для собственного праздника.

Для участия в стартапе паре необходимо разместить анкету с датой, местом и стилем мероприятия. Здесь же прописывают цену билета.

Обязательное условие для гостей – соблюсти дресс-код, приехать вовремя, не напиваться и не публиковать фото без разрешения. Последнее получить достаточно сложно, ведь, по условиям приложения, новобрачные не обязаны общаться с незнакомцами.

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