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NYT: Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе

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  • 6.08.2025, 22:46
NYT: Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе

Вскоре после этого он намерен провести трехстороннюю встречу диктатором РФ и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с диктатором России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу: с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили два источника New York Times, знакомые с планами американского президента.

По данным собеседников, Трамп раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в среду. Встречи будут проходить без участия европейских коллег. Как рассказал источник NYT, знакомый с ходом телефонного разговора, европейские лидеры, похоже, согласились с этим.

По информации газеты, в беседе участвовали в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридриц Мерц, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Последний 6 августа встретился в Москве с Путиным. Трамп заявил, что на этой встрече был достигнут «большой прогресс», о котором он рассказал «некоторым европейским союзникам».

Также президент США поговорил после визита Уиткоффа в Москву с Зеленским. Тот в телеграм-канале заявил, что в разговоре участвовали и европейские лидеры. По словам Зеленского, позиция Киева и партнеров заключается в необходимости окончания военного конфликта. «И это должно быть честное завершение», — отметил он.

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