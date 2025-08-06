В Минске построят один из самых длинных мостов в городе
- 6.08.2025, 23:59
Путепровод соединит два столичных района.
В Минске планируют построить мост длиной более 380 м.
Он войдет в топ-3 самых протяженных в столице после развязок на пр. Жукова (длина около 460 м) и пр. Дзержинского (458 м).
Путепровод пройдет над железной дорогой, но при этом будет минимально влиять на нее и на существующую застройку.
Часть места под мостом останется свободным – его смогут использовать для пешеходных зон или торговли.
Где построят мост?
Новая транспортная развязка соединит Центральный и Фрунзенский районы Минска. Сейчас из Масюковщины, Домбровки и Каменной Горки к рынку Ждановичи и району Лебяжьего можно доехать только через МКАД или второе транспортное кольцо. Мост на участке ул. Колесникова, от ул. Люцинской до ул. Тимирязева, должен решить эту проблему, пишут «Минск-новости».
По предварительным данным, длина путепровода составит более 380 м, ширина – от 41,3 до 47,8 м (три полосы в каждую сторону плюс дополнительные полосы). Конструкция будет состоять из 11 пролетов по 33 м и одного – 18 м на 13 опорах.
«Поскольку со стороны ул. Тимирязева перекресток расположится близко к путепроводу, необходимо на самом мосту организовать дополнительные полосы для право- и левоповоротных съездов. Отсюда и разная ширина», – отметил начальник строительного отдела «Минскинжпроекта» Юрий Лавринович.
Где еще могут появиться новые развязки
В Минске есть несколько участков, где железная дорога или река Свислочь не позволяют связать кратчайшим путем разные районы. Из-за этого есть проблемы с созданием системы транспортных колец, заложенных в генплане. Всего таких колец должно быть четыре, а сейчас есть только два (и то неполных).
Чтобы разобраться с проблемными участками, рассматривается возможность строительства нескольких путепроводов и мостов. Среди приоритетных участков:
путепровод на пересечении ул. Чюрлениса и Корженевского
новая улица от ул. Серова до Шпилевского с путепроводом
мост через Свислочь между ул. Монюшко и Малинина
развитие улицы от ул. Цвирко до 1-го пер. Кольцова.
Реализация этих проектов улучшит транспортную доступность районов и разгрузит основные магистрали.