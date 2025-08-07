закрыть
CNN: Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским

  • 7.08.2025, 7:36
  • 1,634
CNN: Трамп призвал свою команду быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским

Обсуждаются несколько вариантов.

Президент США Дональд Трамп призвал свою команду действовать быстро при планировании встреч с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что вчера спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву и провел переговоры с Путиным. Ключевой темой была война в Украине.

После этого Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы, возможно, уже на следующей неделе, встретиться с Путиным, после чего состоятся трехсторонние переговоры, в которых будет Зеленский. Источник CNN в правительстве ЕС подтвердил содержание такого разговора.

Также два представителя Белого дома сообщили изданию, что Путин предложил встретиться с Трампом во время своей встречи с Уиткоффом.

По словам двух чиновников, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Обычно планирование поездок президента и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени. Однако, как отметили чиновники Белого дома, Трамп призвал свою команду действовать быстро

«По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель», - добавило CNN.

