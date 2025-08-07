Дроны атаковали Волгоградскую область РФ: поражены две железнодорожные станции 7.08.2025, 7:42

Вспыхнул пожар.

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке неизвестных дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram.

В своем отчете он утверждает, силы ПВО якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА - повреждений объектов нет», - говорит Бочаров.

Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.

Сообщение об атаке неизвестных беспилотников стали появляться примерно в 01:30. Позже каналы уточнили, что атака началась около часа ночи.

Изначально было слышно звуки дронов, а после примерно 10 взрывов. Потом, после якобы «падения обломков» одного из дронов, в районе железнодорожной станции в Суровикино возник пожар. Параллельно в соцсетях появлялись кадры с огнем.

