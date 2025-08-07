закрыть
7 августа 2025, четверг, 7:59
Будет ответ: президент Бразилии обсудит пошлины Трампа со странами БРИКС

  • 7.08.2025, 7:51
Луис Инасиу Лула да Силва

Прежде всего он сделает это с главами Индии и Китая.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует встретиться с лидерами стран БРИКС и обсудить вероятность совместного ответа на пошлины Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Reuters.

«Сейчас координации между странами БРИКС нет, но она появится. Какие переговорные возможности маленькой страны перед США? Никакой», - сказал Лула.

Он добавил, что прежде всего сделает это с лидерами Индии и Китая, а затем и с другими странами организации.

Он также отметил, что Бразилия рассматривает возможность подачи коллективного иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) совместно с другими странами.

