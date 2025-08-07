Рубио назвал условие для встречи Трампа и Путина 7.08.2025, 7:59

Марко Рубио

Фото: Reuters

Многое должно произойти.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным будет зависеть от прогресса по миру в Украине.

Об этом в комментарии американским медиа заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщают Sky News и Fox News.

По словам Рубио, сегодняшняя встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с Путиным «была продуктивной», но нужно «продолжать достигать прогресса». Трамп, как отметил госсекретарь, рассказал о результатах этих переговоров нескольким лидерам Европы.

«Мы также будем проводить переговоры с нашими европейскими союзниками и украинцами в течение следующих нескольких дней, чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь с этой стороны. И тогда, надеемся, если все и дальше будет развиваться, очень скоро появится возможность для президента встретиться и с Путиным, и с Зеленским в какой-то момент, надеюсь, в недалеком будущем», - сказал он.

В то же время Рубио не исключил телефонный разговор между Трампом и Путиным в течение ближайших нескольких дней. Но пока, по его словам, никаких телефонных разговоров не запланировано.

Как добавил госсекретарь, «многое должно произойти», прежде чем встреча лидеров сможет состояться. Однако, по его мнению, нужно, чтобы Трамп «пришел и заключил соглашение о прекращении войны».

«Поэтому мы еще должны приблизиться достаточно к этой точке, чтобы такая встреча была продуктивной и стоящей того, чтобы ее проводить. Сегодня был хороший день, но впереди у нас много работы. Еще есть много препятствий, которые нужно преодолеть, и мы надеемся сделать это в течение следующих нескольких дней и часов. Возможно, недель», - заявил Рубио.

Напомним, после визита Уиткоффа в Москву в западных медиа появились сообщения, что Путин предложил встретиться с Трампом «в какой-то момент». Тот ответил, что готов сделать это уже на следующей неделе.

