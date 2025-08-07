«Минск изменил даже спайдермэна»
- 7.08.2025, 8:03
На улицах столицы заметили необычного велокурьера.
Велокурьер в Минске развозит заказы клиентам в костюме человека-паука. Видео его поездки завирусилось в TikTok, пишет «Мінская праўда».
Все началось с того, что мимо проезжающий водитель авто заметил нечто странное: вместо обычного курьера, который уныло тащил свою сумку с едой, на дороге появился человек в ярком паучьем костюме верхом на электровелике!
Парень будто только что выскочил из комиксов. Супергеройская музыка добавляла драмы: кажется, что вот-вот он спасет мир… Или хотя бы доставит пиццу вовремя.
— Минск изменил даже Спайдермена, — так подписал свой ролик автор.
За несколько дней ролик посмотрели более 84,2 тысяч раз.
«Он бегать должен, а не на самокате кататься! — шутят зрители. — А Питер Паркер вообще в курсе происходящего?»
Другие пользователи не упустили возможности подколоть героя: «Зарабатывает на рекламную кампанию нового фильма».
«Крутая идея, как получить много чаевых и работать с кайфом», — справедливо отмечают под роликом.
«На супергеройские выплаты уже не проживешь в Минске. Приходится и им на доставке подрабатывать», — добавляет кто-то из комментаторов. Да уж, хочешь жить — умей вертеться!
«Он просто агент под прикрытием», — выдвигают версии конспирологи.
В конце концов, кто сказал, что работа должна быть скучной? Тем более, когда есть возможность заставить кого-то улыбнуться в хмурый день.
«Чел работает аниматором и доставщиком еды, лайк ему за старания», — пишет один из пользователей.