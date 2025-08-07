Ученые создали «супералкоголь»3
7.08.2025
Он может сыграть важную роль в изучении других форм жизни.
Ученые воссоздали экстремальные условия, существующие в межзвездных облаках и получили метанететрол C (OH)4. Это так называемый «супералкоголь», о возможном существовании которого давно выдвигались теории. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.
Как отмечает научное издание Science Alert, речь идет «не о том алкоголе, который можно добавить в коктейли», а о крайне нестабильной молекуле, существование которой было предсказано более века назад.
Для того, чтобы доказать существование метанететрола международная группа исследователей создала искусственный космический лед в лаборатории, заморозив углекислый газ и воду до сверхнизких температур в вакууме.
После этого исследователи подвергли вещество воздействию высокоэнергетического излучения, которое было призвано имитировать космические лучи звезд и сверхновых, проносящихся сквозь космос. Это вызвало химическую реакцию, в результате которой и образовался метанететрол, передает Science Alert.
«Обнаружение метантетрола в экспериментах по моделированию космического пространства демонстрирует, что в межзвездной среде происходят неожиданные и противоречивые химические процессы, требующие научного внимания», — пишут исследователи в своей статье.
Это открытие открывает массу новых возможностей относительно химических реакций, которые могут происходить в глубоком космосе.
Ученые также считают, что новое открытие может сыграть важную роль в изучении других форм жизни во Вселенной и того, как они могут зародиться не только с помощью метанететрола, но и других, казалось бы, невозможных молекул.
«Обнаружение этой молекулы указывает на пробел в знаниях: ее отсутствие в земной среде является доказательством того, насколько необычна и парадоксальна химия межзвездной среды, и подчеркивает необходимость ее дальнейшего изучения», — отметили авторы исследования.