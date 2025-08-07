закрыть
7 августа 2025, четверг, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые создали «супералкоголь»

3
  • 7.08.2025, 8:30
  • 2,084
Ученые создали «супералкоголь»

Он может сыграть важную роль в изучении других форм жизни.

Ученые воссоздали экстремальные условия, существующие в межзвездных облаках и получили метанететрол C (OH)4. Это так называемый «супералкоголь», о возможном существовании которого давно выдвигались теории. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.

Как отмечает научное издание Science Alert, речь идет «не о том алкоголе, который можно добавить в коктейли», а о крайне нестабильной молекуле, существование которой было предсказано более века назад.

Для того, чтобы доказать существование метанететрола международная группа исследователей создала искусственный космический лед в лаборатории, заморозив углекислый газ и воду до сверхнизких температур в вакууме.

После этого исследователи подвергли вещество воздействию высокоэнергетического излучения, которое было призвано имитировать космические лучи звезд и сверхновых, проносящихся сквозь космос. Это вызвало химическую реакцию, в результате которой и образовался метанететрол, передает Science Alert.

«Обнаружение метантетрола в экспериментах по моделированию космического пространства демонстрирует, что в межзвездной среде происходят неожиданные и противоречивые химические процессы, требующие научного внимания», — пишут исследователи в своей статье.

Это открытие открывает массу новых возможностей относительно химических реакций, которые могут происходить в глубоком космосе.

Ученые также считают, что новое открытие может сыграть важную роль в изучении других форм жизни во Вселенной и того, как они могут зародиться не только с помощью метанететрола, но и других, казалось бы, невозможных молекул.

«Обнаружение этой молекулы указывает на пробел в знаниях: ее отсутствие в земной среде является доказательством того, насколько необычна и парадоксальна химия межзвездной среды, и подчеркивает необходимость ее дальнейшего изучения», — отметили авторы исследования.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип