Ученые создали «супералкоголь» 3 7.08.2025, 8:30

2,084

Он может сыграть важную роль в изучении других форм жизни.

Ученые воссоздали экстремальные условия, существующие в межзвездных облаках и получили метанететрол C (OH)4. Это так называемый «супералкоголь», о возможном существовании которого давно выдвигались теории. Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.

Как отмечает научное издание Science Alert, речь идет «не о том алкоголе, который можно добавить в коктейли», а о крайне нестабильной молекуле, существование которой было предсказано более века назад.

Для того, чтобы доказать существование метанететрола международная группа исследователей создала искусственный космический лед в лаборатории, заморозив углекислый газ и воду до сверхнизких температур в вакууме.

После этого исследователи подвергли вещество воздействию высокоэнергетического излучения, которое было призвано имитировать космические лучи звезд и сверхновых, проносящихся сквозь космос. Это вызвало химическую реакцию, в результате которой и образовался метанететрол, передает Science Alert.

«Обнаружение метантетрола в экспериментах по моделированию космического пространства демонстрирует, что в межзвездной среде происходят неожиданные и противоречивые химические процессы, требующие научного внимания», — пишут исследователи в своей статье.

Это открытие открывает массу новых возможностей относительно химических реакций, которые могут происходить в глубоком космосе.

Ученые также считают, что новое открытие может сыграть важную роль в изучении других форм жизни во Вселенной и того, как они могут зародиться не только с помощью метанететрола, но и других, казалось бы, невозможных молекул.

«Обнаружение этой молекулы указывает на пробел в знаниях: ее отсутствие в земной среде является доказательством того, насколько необычна и парадоксальна химия межзвездной среды, и подчеркивает необходимость ее дальнейшего изучения», — отметили авторы исследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com