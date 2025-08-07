«Россию стирают с карты мира» 2 7.08.2025, 8:41

2,910

Олег Жданов

Фото: Главред

В ближайшие годы может исчезнуть почти 130 городов РФ.

Российские города, особенно в глубинке, начнут массово исчезать с лица земли из-за плохого финансирования, сообщил военный эксперт Олег Жданов. Чтобы продолжать вести войну, Путину приходится урезать расходы на другие нужны.

Как следствие в России не стало несколько отраслей экономики, а скоро они без более сотни своих городов останутся.

«В ближайшие годы с карты Российской Федерации может исчезнуть почти 130 городов на Московии. Видите, а Путину нужны новые территории. Мало ему своей. Вместо того чтобы спасать эти 130 городов, он воюет. В самом уязвимом положении находятся города Брянской, Новгородской, Кировской областей и Красноярского края, где наблюдается дефицит внутренних ресурсов и сложности с привлечением внешнего финансирования. Будете смеяться, но одним из первых может исчезнуть Нижний Тагил Свердловской области», - удивил новостью военный эксперт.

При этом Жданов подчеркнул: «Российская Федерация все деньги бросила на войну. В этих городах недофинансирование бюджета. Им не за что жить, а находятся они, как правило, где-то там, в глухомани, куда довезти продукты, дотянуть коммунальные услуги крайне тяжело. Газа там, конечно же, нет. Российская Федерация, газовая страна, но, по-моему, она более чем на 70% не газифицирована. Кроме крупных городов, газа нет больше нигде. Зато газопроводов... Кому угодно газ, только не себе. Вот эти города и умирают, а Путину главное - захватить Донецкую область, а также хочет Херсонскую и Запорожскую, но не дождется».

