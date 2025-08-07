В Германии водитель Porsche установил рекорд превышения скорости на дороге 3 7.08.2025, 8:46

Роскошный автомобиль мчался со скоростью 320 км/ч.

В Германии на одном из автобанов полиция зафиксировала рекордное превышение скорости - почти в три раза. Об этом сообщает The Guardian.

Роскошный Porsche Panamera мчался со скоростью 320 км/ч на участке с ограничением в 120 км/ч. Инцидент произошел на трассе A2 вблизи города Бург в регионе Саксония-Анхальт. Этот случай, даже для страны с особым отношением к автомобилям и скорости, вызвал резонанс в национальной прессе.

Водителя, имя и возраст которого не разглашаются, ожидает штраф в размере 900 евро и трехмесячный запрет на управление транспортом. Хотя автобаны в Германии известны отсутствием общего ограничения скорости, на многих участках, особенно загруженных или ремонтных, скорость ограничивается.

Радар зафиксировал нарушения еще в конце июля, однако полиция обнародовала эти данные только на этой неделе. Отмечается, что автомагистраль A2, которая соединяет Рурскую область с Берлином, часто страдает от пробок, что уменьшает количество случаев грубого нарушения правил.

Этот инцидент произошел на фоне полицейского «марафона камер контроля скорости», когда летом на многих трассах активно работают мобильные радары. По словам общественного вещателя MDR, только на этой неделе было зафиксировано сотни нарушений.

Несмотря на то, что сторонники общенационального ограничения скорости апеллируют к безопасности и климатическим соображениям, политического прогресса в этом направлении нет. Автомобильное лобби и клубы водителей считают свободу на автобанах «ценным правом» и частью культурной идентичности Германии.

