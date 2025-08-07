Как быть? 4 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

7.08.2025, 8:56

Ракете, которая, по словам Путина, имеет неограниченную дальность, ни разу не удалось пролететь больше 35 км.

Пресса пишет, что воинственные путинцы, возможно, вновь готовится провести испытания «оружия – аналогов нет» - ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

Правда, как сообщается прессой, предыдущие испытания проводились 13 раз, и все закончились неудачно.

Ракете, которая, по словам Путина, имеет неограниченную дальность, ни разу не удалось пролететь больше 35 км, самый долгий ее полет длился две минуты, а одно из испытаний обернулось трагедией. Детали узнаем после ухода в прошлое путинизма.

Как быть? Стоило бы поручить курировать проект Медведеву и дела сразу пойдут на лад.

