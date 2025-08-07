Несколько компаний «разделили» Беларусь по две области на брата

Несколько компаний «разделили» Беларусь по две области на брата2
- 7.08.2025, 8:59
- 3,714
Теперь их ждут миллионные штрафы.
МАРТ провел антимонопольное расследование и выявил картельный сговор между производителем средств защиты растений ООО «Франдеса» и тремя крупными дилерами — «Открытый горизонт», «Мастер урожая» и «Мир защиты». Им грозят миллионные штрафы, пишет «Зеркало».
Как выяснилось, участники договорились между собой о разделе белорусского рынка по регионам. Каждый дилер работал только в строго определенных двух областях, а сам производитель напрямую поставлял продукцию самым крупным покупателям в стране.
Чтобы никто не нарушал «границы», участники картеля составили список — какие компании «закреплены» за каким продавцом. По негласной договоренности, менеджеры не имели права контактировать с «чужими» клиентами: предлагать товар, рекламировать и даже заключать с ними договоры.
Кроме того, при участии в тендерах они заранее согласовывали цены и условия — такие, чтобы побеждал нужный дилер. То есть, по сути, конкуренции между ними не было вовсе.
Теперь компаниям грозит штраф на сумму около 5 миллионов рублей.
«Картели признаются самыми опасными нарушениями антимонопольного законодательства, оказывающих губительное влияние на экономику государства», — добавили в МАРТ.