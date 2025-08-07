закрыть
Белоруска купила «горящий тур», а ее не отпускают в отпуск не по графику

1
  • 7.08.2025, 9:22
Белоруска купила «горящий тур», а ее не отпускают в отпуск не по графику

Есть ли шанс улететь на отдых?

Белоруска купила «горящий тур», однако начальство отказывает ей в трудовом отпуске — мол, отпуск будет предоставлен не по графику и нарушатся сроки выплаты отпускных. Ситуацию прокомментировали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Согласно трудовому законодательству, график отпусков на предприятии утверждает наниматель, и он обязателен как для работников, так и для самого работодателя. Если в коллективном договоре предусмотрено участие профсоюза, то график согласовывается и с ним, пояснила адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова.

Отпуск можно взять и вне графика — если об этом договорятся работник и наниматель. При этом в коллективном договоре могут быть прописаны уважительные причины для выхода в отпуск вне графика и обязанность работодателя его предоставить.

Если отпуск предоставляется не по графику, зарплату за это время нужно перечислить не позднее чем за два рабочих дня до начала отпуска с согласия самого работника.

