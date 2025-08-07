Как белорусы избавляются от «плохой» валюты и где ее примут? 7.08.2025, 9:35

Есть варианты в Беларуси и за границей.

Требования к долларам в банках вроде бы одинаковые, но иногда, чтобы сдать валюту, нужно обойти несколько обменников. Бывает, сами кассиры советуют обменять проблемные купюры за границей, но работает ли этот вариант? Onliner поговорил с читателями, которые пользовались этим лайфхаком. Бонус — варианты, как еще сдать валюту, не выезжая из страны.

Доллары в стране понемногу стареют, и банки принимают не любые купюры. Финучреждения договорились придерживаться в работе общих правил — что берут, а какие купюры развернут, прописано в едином перечне признаков платежности валюты. Если коротко: точно не возьмут банкноты со значительными повреждениями, определенным свечением (это может быть плесень), проколами, оторванными уголками, обожженные, с надписями и рисунками.

Эти правила действуют с 1 февраля 2024 года. Периодически банковское сообщество обсуждает, стоит ли их пересматривать, но пока никаких изменений не анонсировали.

Берут ли «плохую» валюту в Европе?

Доллары и евро, которые не получилось сдать в белорусских банках, можно попытаться обменять за границей. Если вывозите крупную сумму (эквивалент $10 тыс.), то на границе нужно заполнять декларацию.

Плесень, грызуны и оторванные уголки — узнали у наших читателей, какие купюры не взяли у них в Беларуси и куда люди везут их спасать.

Артем в этом году ездил отдыхать в Италию, знакомый попросил его поменять испорченные купюры. «Он говорил, что все банально: грызуны», — поясняет Артем, откуда такие повреждения.

— Таких купюр, как на фото, было восемь штук, обменять получилось четыре, но для этого использовали пункты оплаты дорог (брали машину в аренду). Автомат забирал купюру и благополучно выдавал сдачу, — рассказал мужчина. — Были еще купюры с повреждениями, но менее заметными (только по краю оборваны), — таких было 22, их поменяли без проблем.

Дмитрий дважды менял в Италии проблемные доллары на евро. Первый — осенью прошлого года в обменнике в Риме. Это было не особо выгодно, говорит мужчина, потому что с него взяли около €15 комиссии.

— Но я обменял, потому что в Беларуси эту купюру нигде не брали. И на днях менял тоже $100 в сумме разными купюрами, они все проблемные — на этот раз с паспортом, они зарегистрировали меня в своей системе, комиссия составила €5. Это город Рива-дель-Гарда на севере Италии.

Сразу несколько читателей меняли валюту в Польше. Один из них утверждает, что ему повезло поменять для знакомого валюту, которую не брали ни в одном белорусском банке.

— История такая, что еще в конце 2023 года хороший знакомый в Минске продал некоторое оборудование за доллары, покупатель вообще не торговался, сразу заплатил за все наличкой. Было уже достаточно темно, знакомый не занимался доскональным изучением каждой купюры, только пересчитал. На следующий день выяснилось, что стопка с широкой стороны обожженная, будто кто-то зажигалкой водил, причем подгоревшие места составляли не более 3% от всей площади и не препятствовали опознанию номеров или водных знаков.

Претензия к покупателю ничего не дала, он «отморозился» и пропал.

Пробовали сдать в несколько десятков обменников, положить на счет в банк, но все тщетно. Никто не брал на себя ответственность, даже с комиссией не принимали.

В Польше несколько крупных банков тоже отказались принимать такие банкноты, но решение нашлось.

— Потом я пробовал сдавать в обменники, но в первых трех удалось сбыть только 15% суммы. Позже в ТЦ решил попробовать сдать по не очень выгодному курсу. На мое счастье, в обменнике сломалась касса и/или аппарат для пересчета, поэтому сотрудник ничего особо не проверял. В итоге из-за конвертаций потеряли 5% суммы и три недели времени.

Анна пыталась в Минске обменять $1000 в обменнике у дома, из них $500 забраковали. Попробовала сдать в других банках — тоже получила отказ.

— Мы отложили их в расчете, что поменяем за границей. Весной я была в гостях у друзей в Гданьске и в первом попавшемся обменнике — кажется, на вокзале — попросила обменять их на евро. Конвертация шла через доллары, поэтому какую-то сумму я потеряла на курсовой разнице. Но претензий к купюрам в польском обменнике не было.

Алексей часто ездит за границу и утверждает, что проблемную валюту в Европе сдать легко.

— У нас не берут доллары/евро с пятнами, плесенью (хотя ее видно только в приборе на просвет), с оторванными кусочками купюры, постиранные/намоченные, с маленькими метками (штампиками). В Польше в обменниках можно вообще без проблем сдать любую валюту из перечисленных, — утверждает мужчина. — В странах Евросоюза, где основная валюта — евро, вообще можно как обменять, так и смело рассчитываться любыми купюрами. Допустим, снял в Германии €1500 в банкомате, в Беларуси из них приняли только €1200. Еще €300 отвез поменять обратно в Польшу.

В Европе проблемы могут быть с крупными номиналами: €200 и €500. В Испании залог оставлял купюрами по €200, так женщина говорила, что вообще в первый раз видит такие банкноты. Да и не во всех магазинах соглашаются брать под предлогом того, что нет сдачи.

Также некоторые знакомые возят «плохие» доллары на азиатские курорты вроде Таиланда — там все уходит на ура.

Болгария с 2026 года готовится перейти на евро, но там с крупными номиналами проблем не возникло, рассказывает читатель Алексей.

— Было €4000 купюрами по €500. В Беларуси не принимали из-за плесени, а в Болгарии даже не возникло вопросов при обмене.

А что в других странах?

Елизавета меняла проблемные $100 старого образца с пятнами во Вьетнаме в апреле этого года, хотя ее отговаривали от этой идеи.

— Нам изначально говорили, чтобы мы даже не брали их с собой, так как никто их там не примет. Но мы решили попробовать. В итоге доллары старого образца принимают практически во всех обменниках на улицах, практически все гиды, продающие туры, и так далее.

Разница лишь в курсе, по которому их принимают. Да, он ниже, чем для долларов нового образца, но мы нашли ювелирный магазин, где разница в курсах для новых и старых долларов была немного меньше $1. Мне кажется, что это вообще удача.

Еще одна читательница замечает, что за обмен в том же Таиланде могут взять комиссию.

— Случайно год назад попалась купюра без уголка. Ни один банк не принимал, только Беларусбанк по инкассо мог принять, но без обещания, что смогут поменять. Плюс ждать у них чуть ли не полгода и с комиссией.

В этом году слетала в Таиланд. Там многие обменники (особенно из числа крупных сетевых и с более высоким курсом) тоже не принимали. Но в итоге в одном из обменников приняли с комиссией около 10% — это выгодно, и ждать не надо.

Павел говорит, что смог без проблем обменять $1300 в Индонезии — в белорусских банках их не приняли под предлогом загрязнений на купюрах.

Еще один читатель недавно пробовал обменять доллары в Китае — несколько купюр номиналом $100, которые в Минске отказались менять из-за повреждений больше 1 миллиметра.

— Мы с партнером отправились по рабочим делам в Шанхай и решили, что поменяем деньги там. Но не тут-то было. Оказалось, что менять доллары в Китае — это та еще затея. Мы обошли несколько банков, в каждом из них нас в итоге отправляли в Bank of China.

В итоге в первом отделении этого банка менеджер сказал, что только его начальница могла бы одобрить такую операцию с иностранцами, а она как раз в отъезде. В другом офисе согласились обменять, но с соблюдением определенных формальностей.

— Деньги взяли, рассматривали со всех сторон. После этого — паспорт, штамп о въезде в Китай, адрес, где остановились, электронная почта, адрес регистрации в Минске — в общем, все персональные данные. Когда это было заполнено, распечатали документ, нужно было поставить подпись и подтвердить. Только после этого доллары поменяли.

Хотя в некоторых странах неохотное берут «старые» доллары, у читателя Сергея возникла другая проблема. В мае он отдыхал с семьей в Египте и пробовал менять доллары в автоматических терминалах.

— Мы столкнулись с другой проблемой: доллары старого образца принимались в таких обменниках без вопросов, а вот «новые» доллары аппараты в Шарм-эль-Шейхе брать не хотели. То есть «старые» доллары оказались полезнее, чем «новые».

Резюмируем: обменять проблемную валюту за границей можно, но надо быть готовым к комиссиям, а иногда и к бюрократии с заполнением бумаг. Важный момент: правила внутри одной страны в разных банках могут различаться, поэтому стопроцентную гарантию обмена заранее дать нельзя.

Какие варианты есть в Беларуси?

Если поездок за границу в планах нет, то можно воспользоваться вариантами обмена внутри страны.

Первый — не полениться обойти несколько обменников разных банков. Это самый простой выход, но все равно трудозатратный и непредсказуемый.

Хотя у банков единые стандарты, на практике решение зависит от оценки кассира. Если повреждения небольшие, работник банка может согласиться обменять купюру.

Второй вариант — инкассо. В этом случае обмен займет определенное время, потому что банк отправляет купюры в банк-контрагент, а потом ждет их обратно.

В Беларусбанке для этой операции принимают доллары, евро, российские рубли. За услугу нужно заплатить комиссию — 5% от суммы валюты операции в эквиваленте в белорусских рублях, но не менее 27 рублей.

В Белагропромбанке также есть операция инкассо для долларов евро и российских рублей. Комиссия — 5%, минимум — 25 белорусских рублей.

Кроме того, нужно держать в уме, что банк-контрагент, через который будет идти операция инкассо, тоже возьмет вознаграждение. При этом небольшие суммы будет сдавать невыгодно, если минимальная комиссия составляет 25—27 рублей.

Третий вариант — сдать с комиссией в банках, где есть услуга по замене поврежденной валюты. В этом случае решение об обмене принимает кассир и деньги можно поменять сразу.

Такая услуга сейчас есть в нескольких банках, но нужно обращать внимание на размер комиссии. Вот как выглядят актуальные тарифы.

В Белгазпромбанке комиссия за услугу по обмену изношенных, поврежденных банкнот на платежные банкноты той же валюты составляет 9% от суммы, минимум 3 рубля. Для этой операции принимают доллары, евро и российские рубли.

Обмен поврежденных долларов, евро, российских рублей на ту же валюту в БНБ-Банке будет стоить 8% от суммы, минимум 5 рублей.

В Технобанке комиссия также составляет 9%, минимум 5 рублей. Возможен обмен поврежденных долларов, евро и российских рублей.

За замену ветхих купюр в Банке РРБ на ту же валюту возьмут комиссию 9% от суммы.

Комиссия в Альфа Банке составит 10% от суммы операции, минимум 6 рублей.

В Белагропромбанке обмен изношенных, поврежденных банкнот без инкассо стоит 3% от суммы, но не менее 5 рублей, в Беларусбанке условия аналогичные.

БСБ Банк заменит поврежденные и ветхие доллары, евро и швейцарские франки за 15% от суммы, минимум 10 рублей. Для другой валюты, которую принимает банк, действует комиссия 15% от суммы, но минимум 50 рублей.

В Паритетбанке могут заменить поврежденные доллары и евро, нужно заплатить 9% от суммы, минимум 5 рублей.

Цептер Банк может заменить доллары и евро с комиссией 9%.

В Банке БелВЭБ могут заменить поврежденные российские рубли с комиссией 10% от суммы обмена, минимум 5 белорусских рублей.

Российские рубли с повреждениями меняют и в банке «Дабрабыт», комиссия — 3% от суммы, минимум 1,5 рубля.

Замена поврежденных российских рублей возможна в Белинвестбанке с комиссией 5% от суммы, но не менее 5 рублей.

