7 августа 2025, четверг, 11:06
В Краснодарском крае мощно пылает Афипский НПЗ

4
  • 7.08.2025, 9:49
  • 4,532
В Краснодарском крае мощно пылает Афипский НПЗ

После атаки дронов столб дыма виден издалека.

В России в ночь на 7 августа дроны атаковали ряд объектов, которые работают на военно-промышленный комплекс. В частности, под ударом в очередной раз оказался нефтеперерабатывающий завод возле поселка Афипский Краснодарского края, сообщает OBOZ.UA.

Там после серии взрывов вспыхнул мощный пожар. О взрывах заявили местные жители, которые сняли ряд кадров.

Очевидцы утверждали, что сперва слышали взрывы в районе поселка, а затем был удар по территории НПЗ.

На опубликованных ими кадрах видно, как над заводом поднялся черный дым и бушуют языки пламени.

Местные власти пока событие не прокомментировали.

Что известно об атакованном объекте

Завод под Афипском в Краснодарском крае – один из ключевых НПЗ России, имеющий мощность 6,25 млн тонн нефти в год.

Он играет стратегическую роль в обеспечении топливом военной техники ВС РФ, особенно на южных направлениях фронта.

Расположение в Краснодарском крае делает завод важным логистическим центром для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются оккупантами.

Так, Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры РФ. Именно поэтому дроны уже неоднократно атаковали завод, работающий на российскую военную машину.

