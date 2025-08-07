«Начали думать о бессмертных»6
Как белорусы отреагировали на новые ПДД.
Сразу же после того, как в Беларуси объявили об изменении Правил дорожного движения, белорусы стали активно высказывать свое мнение в социальных сетях. Новые ПДД вызвали жаркие споры и, судя по реакции и тысячам, если не десяткам тысяч комментариев, пользователи разделились на 2 лагеря. Впрочем, принадлежность к тому или иному легко вычислить: водители и велосипедисты. Посередине те, кто бывает на дороге в обеих ролях, пишет «Телеграф».
«Ура, наконец-то!»
Так, множество мнений появилось под видео ГАИ Беларуси в TikTok с разъяснениями новых правил, а также под таким же роликом в аккаунте МВД Беларуси.
Большая часть комментариев касалась спешивания для велосипедистов и самокатчиков.
«Ребят, давайте будем объективными. Когда перед тобой вылетает велосипедист, то ты просто физически не успеешь остановиться», — считает один из белорусов.
«Ура, наконец-то, а то устал пугаться», — обрадовался второй.
Третья отметила: «Спасибо за 10км в час и 35 кг. А то реально страшно ребенка отпустить по тротуарной дороге, самокатчики носятся».
«На самом деле очень хорошо, что наше правительство наконец начало думать о бессмертных», — полушутя написал другой белорус, намекая на поведение некоторых велосипедистов, которые без оглядки и как-будто у них девять жизней пересекают проезжую часть не притормаживая на пешеходных переходах.
«А смысл тогда?»
Еще одна пользовательница спросила: «А смысл тогда от велосипеда, если возле каждого столба надо слазить?» Она выразила мнение, что «порядок будет тогда, когда будет взаимоуважение к другу другу».
«Водитель машины должен спешиваться при пересечении велосипедной дорожки», — предложил другой белорус.
Тем временем еще одна группа жителей Беларуси поблагодарила за тонировку.
«Спешиться — это целый процесс»
Кроме того, один из белорусов записал небольшое видео в TikTok, в котором также затронул правило спешивания для велосипедистов и самокатчиков и поделился, почему считает, что первым теперь станет труднее.
«Понимаю, что большинство водителей будут в восторге. Я не только водитель, но я еще и велосипедист. Ситуация мне знакома с двух сторон», — начал ролик с этих слов мужчина.
По его мнению, «спешиться с велосипеда это целый процесс», поэтому «идея велопутешествия просто сведена к нулю».
«Вместо того, чтобы ехать и передвигаться по городу, велосипедист будет залазить, слазить, залазить, слазить, залазить, слазить», — высказался мужчина.
Однако в комментариях с ним согласились не все.
«Им давали возможность не спешиваться, но пересекать проезжую часть со скоростью идущего пешехода, а они не сумели ею воспользоваться», — написал один из комментаторов.
«В чем проблема спешиться, зато целее будешь и движение это жизнь», — заявил второй.
«Слазить, залазить, хорошая гимнастика, а я рада как водитель», — высказался третий.
А кто-то, в свою очередь, выразил мнение, что «нужно урезать скорость автомобиля по городу до 40 км/ч, и все будет ок».
«Я как водитель ненавижу, когда они спешиваются. Смотреть как людям, особенно пожилым, это делать тяжело. Лучше пусть проезжают, это намного быстрее», — еще одно мнение под роликом.
Тем не менее, в этой ситуации нет идеального решения. Ограничения и неудобства для одних — становятся плюсом для других. Два непримиримых и конкурирующих за приоритет на дороге лагеря, навряд ли смогут когда-то прийти к общему мнению.
Остается только присоединится к тем белорусам, кто призвал быть внимательными на дороге к другим участникам движения и помнить об опасности, которую несет как скорость, так и невнимательность и безразличие.