Камчатка отваливает от России Валерий Панюшкин

7.08.2025, 10:17

Явный признак неторопливого сепаратизма.

Полуостров сместился на юго-восток на два метра – после сильнейшего замлетрясения. Явный признак неторопливого сепаратизма.

Легко ли отползти от России на пару метров в сторону Америки и Японии? А если вы полуостров? Тем не менее Камчатский полуостров сделал именно это — во время последнего, мощнейшего землетрясения магнитудой 8,8 сместился на юго-восток, об этом сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Академии наук.

Одновременно стали извергаться два вулкана, молчавшие Бог знает сколько лет, — вулкан Крашенинникова и сопка Ключевская. Это совсем уже сделало Камчатку похожей на огромный пароход, который, дымя трубами, медленно отваливает от причала и направляется куда-то в сторону Сан-Франциско. На юго-восток. Величественное зрелище! Но разворачивается оно слишком медленно, чтобы быть заметным для человеческого глаза.

«Это же сепаратизм! — упрекнут меня имперцы, даже и либерального толка. — Нельзя желать России распада! Нарушатся экономические, культурные и гуманитарные связи. Погибнет весь многовековой уклад жизни. Российские регионы по-отдельности не выживут».

Все верно, распад — это была бы катастрофа, не только российская, но и всемирная. Если только представлять себе, что Россия распадется завтра и каждый регион завтра вынужден будет жить своей обособленной жизнью.

Но Камчатка движется медленно. Пока она отплывет от берега на сотню метров, новых экономических и гуманитарных связей вырастет еще миллион, изменится логистика, откроются новые пути. Глупо будет только, если однажды утром жители Сахалина проснутся и с удивлением — кто бы мог предположить? — обнаружат, что мимо проплывает Камчатка, дымя, как пароходными трубами, вулканом Крашенинникова и Ключевской сопкой.

Очень медленно проплывает.

«Имперскость! Имперскость! — закричат регионалисты. — Мы не можем ждать! Каждый регион России должен быть свободен и жить по своим законам. Пусть Кавказ живет по шариату, пусть Ингрия входит как отдельное государство в Евросоюз и пусть Камчатка плывет в свою Америку! Вот и посмотрим, кто победит в цивилизационном соревновании (спойлер — победит Кавказ).

Но и тут нет! У плывущих полуостровов не бывает таких скоростей, каких хотелось бы регионалистам. На то и даны медленные скорости цивилизационных изменений, чтобы не рвать свою землю на части сепаратистскими лозунгами и, наоборот, не скреплять ее гвоздями войн и репрессий, а готовить — на много десятилетий вперед предусматривать разумную реакцию на неизбежные тектонические изменения.

Мне, конечно, легко говорить. Я не принимаю политических решений, не несу за них ответственности, не имею задачи выиграть очередные выборы или, наоборот, удержать власть инструментами тоталитаризма. Я просто мечтаю. Воображаю себе Камчатку огромным пароходом, плывущим по морю. Но полагаю все же, что мои мечтания реалистичнее, чем взгляд на мир большинства политиков.

В недавнем интервью Юрию Дудю бывший посол США в России Майкл Макфол объяснил трудности натурализации российских иммигрантов в западных странах тем, что иммигранты, дескать, хотят получить гражданство западных стран, но одновременно сохранить гражданство России. «Буллшит!» — смею думать я, правда, не располагая данными социологов. Не знаю, что говорят опросы, но все мои знакомые, имевшие возможность поменять российское гражданство на гражданство какой-либо западной страны, давно и решительно сделали это. С чего, на каком основании Майкл Макфол (и другие политики, стало быть) думают, что тектонические изменения происходят в чьих-то геополитических интересах, а не под воздействием скрытых сил Земли? Почему можно решить, что Камчатка сто лет спустя хочет приплыть к берегам Америки российским авианосцем, а не пятьдесят первым штатом? Или может, ей просто надо пополнить запасы пресной воды по пути в Австралию?

Глупее всего будет, если жители Сан-Франциско откроют однажды глаза поутру и с удивлением обнаружат — о! Камчатка приплыла. И закупорила собой пролив Золотые Ворота.

Валерий Панюшкин, The Moscow Times

