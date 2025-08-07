«Женщина выпала за борт, супруг попытался спасти ее»7
7.08.2025
МИД рассказал подробности гибели белоруски в Бурятии.
МИД подтвердил факт гибели гражданки Беларуси в результате несчастного случая, произошедшего в российской Бурятии. Там рассказали подробности происшествия.
«По предварительным данным, группа из пяти белорусских туристов совершала сплав по реке. В лодке находилась супружеская пара. Женщина выпала за борт, супруг попытался спасти ее, прыгнув в воду, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Мужчина самостоятельно выбрался на берег», — рассказали в МИД.
Остальные члены группы не пострадали. Беларусские туристы остаются на месте под наблюдением спасателей.
По информации МЧС России, в течение ближайших 36 часов планируется эвакуация.
«МИД и посольство Беларуси в Российской Федерации находятся в постоянном контакте с местными органами власти, спасательными службами. Ситуация находится на особом контроле», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, как сообщили в МЧС Бурятии, двое белорусов упали в воду в месте слияния рек Китой и Билюты. Тело погибшей женщины было найдено туристами, мужчину унесло течением. Позднее его нашли живым и в удовлетворительном состоянии.