Трамп готовит наказание для Китая за покупку российской нефти 7.08.2025, 10:27

США могут ввести дополнительные торговые пошлины.

США могут ввести дополнительные торговые пошлины для Китая в связи с закупками страной российской нефти, заявил президент Дональд Трамп 6 августа после того, как подписал указ об аналогичных дополнительных сборах для Индии.

«Это может произойти… Я пока не могу сказать [точно]. Мы сделали это с Индией. Мы, вероятно, сделаем это еще с парой стран. Одним из них может быть Китай», — сказал Трамп журналистам после завершения встречи своего спецпредставителя Стива Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным в Москве по вопросу о завершении войны в Украине. Повышенные пошлины для торговых партнеров России, которые закупают российские энергоносители и позволяют Кремлю обеспечивать финансирование вторжения, являются одним из ключевых инструментов Трампа для принуждения Москвы к миру.

Каких-то деталей о введении новых пошлин в отношении Китая Трамп не сообщил. Однако в среду глава Белого дома ввел дополнительные 25-процентные тарифы на индийские товары в дополнение к ранее объявленным 25-процентным сборам, подчеркнув, что страна продолжает закупать нефть из РФ (таким образом, общие торговые пошлины на индийские товары достиг 50%). Новый тариф начнет действовать через 21 день — в течение этого времени указ может быть отменен или пересмотрен, если РФ прекратит агрессию против Украины.

На прошлой неделе о возможности введения новых пошлин в отношении КНР, если та продолжит покупать российскую нефть, также заявлял министр финансов США Скотт Бессент.

Любые дополнительные торговые тарифы на китайский импорт увеличат и без того высокие ставки, которые в последние месяцы обрушили экспорт КНР в США, отмечает Bloomberg. Этот шаг, скорее всего, вызовет ответные меры со стороны Пекина.

Китай после начала украинской войны стал крупнейшим покупателем нефти из России из-за масштабных санкций против нефтяной отрасли РФ со стороны ЕС и США. Две трети поставок идут в КНР от российских месторождений по нефтепроводам Сковородино-Мохэ и Атасу-Алашанькоу, остальной объем транспортируется морем. Пекин в основном закупает морские партии сортов ESPO Blend и Sokol, которые отгружаются из дальневосточных портов и ориентированы на рынок Азии.

Китай покупает у РФ порядка 2 млн баррелей нефти в сутки из примерно 5 млн общего экспорта, согласно данным государственной таможни. Индия находится на втором месте по величине закупок российской нефти (около 1,8 млн баррелей в сутки), следом идет Турция с примерно 400 000 баррелей в сутки.

