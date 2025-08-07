Румыния задержала странный груз, следовавший из Беларуси в Приднестровье 7.08.2025, 10:35

1,858

В нем были тонны материалов, из которых можно делать беспилотники.

Летом и осенью прошлого года на румынской таможне Албица задержали тонны стеклоткани, которую можно использовать в производстве дронов и другого военного оборудования — десять фур из Беларуси ехали на завод в Приднестровье.

Груз перевозился в Тирасполь по заказу чешской компании Labara SRO, пишет в своём материале издание Ziarul de Iași.

Стеклоткань, которую везли фуры, как сообщили источники СМИ, имеет двойное назначение — гражданское и военное, а «в военной сфере их можно использовать при производстве дронов».

Подозрения у таможенников вызвала страна происхождения товара, Беларусь, которая находится под международными санкциями за поддержку войны России против Украины. При этом груз предназначался для завода «Молдавизолит» в Тирасполе, который, по данным источников ZDI и изученным изданием документам, принадлежит компании, имевшей связи с субъектами, находящимися под санкциями ЕС и других стран.

Как писало издание Europa Liberă Moldova, до начала полномасштабной войны «Молдавизолит», , его дочернее предприятие в России и родственный завод в Свердловской области имели десятки контрактов с минобороны России на поставку продукции предприятиям военно-промышленного комплекса.

Согласно тем же источникам, основная чувствительная продукция, выпускаемая заводом — пластиковые материалы для производства печатных плат. Добавление медных проводов превращает их в ключевые компоненты для электроники — от бытовой техники и компьютеров до оборудования для истребителей и крылатых ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com