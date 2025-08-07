Румыния задержала странный груз, следовавший из Беларуси в Приднестровье
В нем были тонны материалов, из которых можно делать беспилотники.
Летом и осенью прошлого года на румынской таможне Албица задержали тонны стеклоткани, которую можно использовать в производстве дронов и другого военного оборудования — десять фур из Беларуси ехали на завод в Приднестровье.
Груз перевозился в Тирасполь по заказу чешской компании Labara SRO, пишет в своём материале издание Ziarul de Iași.
Стеклоткань, которую везли фуры, как сообщили источники СМИ, имеет двойное назначение — гражданское и военное, а «в военной сфере их можно использовать при производстве дронов».
Подозрения у таможенников вызвала страна происхождения товара, Беларусь, которая находится под международными санкциями за поддержку войны России против Украины. При этом груз предназначался для завода «Молдавизолит» в Тирасполе, который, по данным источников ZDI и изученным изданием документам, принадлежит компании, имевшей связи с субъектами, находящимися под санкциями ЕС и других стран.
Как писало издание Europa Liberă Moldova, до начала полномасштабной войны «Молдавизолит», , его дочернее предприятие в России и родственный завод в Свердловской области имели десятки контрактов с минобороны России на поставку продукции предприятиям военно-промышленного комплекса.
Согласно тем же источникам, основная чувствительная продукция, выпускаемая заводом — пластиковые материалы для производства печатных плат. Добавление медных проводов превращает их в ключевые компоненты для электроники — от бытовой техники и компьютеров до оборудования для истребителей и крылатых ракет.