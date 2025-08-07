закрыть
Белорусы проедают валютные заначки

1
  • 7.08.2025, 11:00
Белорусы проедают валютные заначки

А компании скупают доллар.

Ситуация на белорусском валютном рынке в июле не сильно изменилась по сравнению с июнем. Белорусы продолжили продавать больше валюты, чем покупать. А компании остались чистыми покупателями. При этом разница между покупкой и продажей валюты бизнесом сократилась. Это следует из свежей статистики Нацбанка, пишет officelife.media.

В июле белорусы продолжали продавать валюту активнее, чем покупать. Так, в прошлом месяце физлица продали валюты на $1,347 млрд, а купили — на $1,151 млрд. В итоге чистая продажа составила $196,3 млн.

Всего за семь месяцев 2025 года белорусы продали $8,034 млрд, а купили — $7,188 млрд. Чистая продажа валюты физлицами за это время составила более чем $846 млн.

Что касается предприятий, то они традиционно продолжили покупать валюту. При этом разница между ее покупкой и продажей в июле сократилась.

Так, в прошлом месяце предприятия купили валюты на $3,454 млрд, а продали — на $3,388 млрд. В итоге разница составила всего $66,2 млн.

Всего же за январь — июль предприятия купили валюты на $20,900 млрд, а продали — на $19,712 млрд.

