Белорусы проедают валютные заначки

Белорусы проедают валютные заначки1
- 7.08.2025, 11:00
А компании скупают доллар.
Ситуация на белорусском валютном рынке в июле не сильно изменилась по сравнению с июнем. Белорусы продолжили продавать больше валюты, чем покупать. А компании остались чистыми покупателями. При этом разница между покупкой и продажей валюты бизнесом сократилась. Это следует из свежей статистики Нацбанка, пишет officelife.media.
В июле белорусы продолжали продавать валюту активнее, чем покупать. Так, в прошлом месяце физлица продали валюты на $1,347 млрд, а купили — на $1,151 млрд. В итоге чистая продажа составила $196,3 млн.
Всего за семь месяцев 2025 года белорусы продали $8,034 млрд, а купили — $7,188 млрд. Чистая продажа валюты физлицами за это время составила более чем $846 млн.
Что касается предприятий, то они традиционно продолжили покупать валюту. При этом разница между ее покупкой и продажей в июле сократилась.
Так, в прошлом месяце предприятия купили валюты на $3,454 млрд, а продали — на $3,388 млрд. В итоге разница составила всего $66,2 млн.
Всего же за январь — июль предприятия купили валюты на $20,900 млрд, а продали — на $19,712 млрд.