На пассажирском транспорте Минска установили специальные кнопки
- 7.08.2025, 11:06
Стало известно, с какой целью.
Городской пассажирский транспорт Минска оборудовали «тревожными кнопками». О новом функционале 7 августа рассказали в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс».
В «Минсктрансе» пояснили, что «тревожные кнопки» решили установить для обеспечения комфорта и безопасности поездок, которые предприятие назвало своим приоритетом.
«Для оперативного пресечения нарушений общественного порядка, совершаемых в транспортных средствах предприятия, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья водителей и пассажиров в городском пассажирском транспорте установлен и уже действует функционал «тревожной кнопки», — заявили на предприятии.
Там пояснили, что «тревожная кнопка» позволяет водителю оперативно вызвать наряд милиции, а основанием для вызова могут послужить как совершенные гражданами административные правонарушений и преступления, так и происшествия иного рода.
Кроме того, «тревожными кнопками» оборудовали и смартфоны контролеров. Они смогут нажимать ее в том случае, если пойманный им в автобусе или троллейбусе «безбилетник» попытается скрыться с места ведения административного процесса или своими действиями будет препятствовать выписыванию штрафа.