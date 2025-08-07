На пассажирском транспорте Минска установили специальные кнопки 7.08.2025, 11:06

Стало известно, с какой целью.

Городской пассажирский транспорт Минска оборудовали «тревожными кнопками». О новом функционале 7 августа рассказали в пресс-службе государственного предприятия «Минсктранс».

В «Минсктрансе» пояснили, что «тревожные кнопки» решили установить для обеспечения комфорта и безопасности поездок, которые предприятие назвало своим приоритетом.

«Для оперативного пресечения нарушений общественного порядка, совершаемых в транспортных средствах предприятия, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья водителей и пассажиров в городском пассажирском транспорте установлен и уже действует функционал «тревожной кнопки», — заявили на предприятии.

Там пояснили, что «тревожная кнопка» позволяет водителю оперативно вызвать наряд милиции, а основанием для вызова могут послужить как совершенные гражданами административные правонарушений и преступления, так и происшествия иного рода.

Кроме того, «тревожными кнопками» оборудовали и смартфоны контролеров. Они смогут нажимать ее в том случае, если пойманный им в автобусе или троллейбусе «безбилетник» попытается скрыться с места ведения административного процесса или своими действиями будет препятствовать выписыванию штрафа.

