Назван главный палач журналистки Рощиной, которая умерла в российском СИЗО 4 7.08.2025, 11:14

5,556

Виктория Рощина

Генпрокуратура Украины раскрыла подробности.

Руководителю СИЗО № 2 г. Таганрог Ростовской области Александру Штуде, который организовал пытки журналистки Виктории Рощиной, заочно сообщено о подозрении. Об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в видео, которое распространила Генпрокуратура Украины.

Отмечается, что следствием установлено, что в СИЗО № 2 города Таганрог Ростовской области была организована система репрессивного обращения с удерживаемыми гражданами Украины, в том числе гражданскими лицами.

«Среди пострадавших - известная украинская журналистка Виктория Рощина. Ее задержали российские военные на временно оккупированной территории Запорожской области и этапировали в этот изолятор», - сказано в сообщении.

Белоусов подчеркнул, что экспертиза установила наличие на теле Рощиной «целого ряда телесных повреждений, которые засвидетельствовали факт применения к Виктории пыток и жесткого происхождения».

«В связи с отказом Виктории Рощиной сотрудничать с администрацией учреждения Александр Штуда фактически организовал жестокое обращение с ней», - подчеркнул Белоусов.

В Генпрокуратуре отмечают, в Таганроге в СИЗО журналистка подверглась системным пыткам, побоям, унижениям, угрозам, жестким ограничениям в доступе к медицинской помощи, питьевой воде и пище.

По его словам, в результате такого обращения состояние Рощиной значительно ухудшилось, она потеряла вес и возможность самостоятельно передвигаться.

«Александр Штуда пытался всячески скрыть факт пребывания Виктории Рощиной в этом учреждении, пряча ее от разного рода проверок и не предоставляя ответы на запросы, которые поступали в учреждение», - добавил Белоусов.

В Генпрокуратуре отмечают, что во время досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы, пыток и убийства на территории РФ украинской журналистки Виктории Рощиной (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины) установлено, что организовал совершение указанных преступлений руководитель СИЗО № 2 г. Таганрог. Таганрог.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора фигуранту сообщено о подозрении (заочно) по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За совершенное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как отметили прокуроры, подозреваемый осознавал, что журналистка является гражданским лицом, участие в вооруженном конфликте не принимала и имеет соответствующий статус, гарантированный ей международным гуманитарным правом, однако сознательно нарушил нормы Женевской конвенции и других международных договоров.

