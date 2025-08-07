Как Запад может ответить на провокации Путина и Лукашенко 7.08.2025, 11:00

1,412

Дмитрий Бондаренко

Глава Кремля способен пойти на самые безумные шаги.

В Беларусь начали прибывать эшелоны с российскими военными — под видом подготовки к учениям «Запад-2025». Кремль уже не раз использовал подобные маневры как прикрытие для агрессии.

Что должен делать Запад уже сейчас, чтобы не допустить провокаций или вторжения? Такой вопрос сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

— Запад должен взять на себя ответственность за собственную безопасность. В первую очередь — Европа. США, в принципе, ведут правильную политику: подтолкнув Европу к самостоятельной обороне. Но в переходный период, пока разворачивается европейская оборонная промышленность, нельзя обрывать связи внутри НАТО.

Нужны гибкие механизмы сотрудничества — как в рамках НАТО, так и в торгово-экономической плоскости между США и ЕС. Например, в тарифном соглашении между ЕС и США прописано, что Европа закупит американские энергоносители на $750 миллиардов. Это выгодно обеим сторонам. Но одновременно — это мощнейший удар по России, которая десятилетиями поставляла газ и нефть в Европу. Сейчас этот рынок потерян, и очень надолго.

Также критически важно усиливать поддержку Украины. Украина — богатая страна: литий, редкоземельные металлы, нефть, газ, плодородная почва, стратегическое положение. Если Россия захватит большую часть или подчинит всю Украину, то получит в свое распоряжение не только ресурсы, но и человеческий потенциал — украинцев, которые могут быть использованы в будущей войне против Запада.

Путин уже уничтожает Россию. Его курс ведет к распаду РФ. Но чтобы удержаться еще год-два у власти, он может пойти на самые безумные шаги. Именно поэтому Запад должен действовать заранее — поражение России в Украине могло бы решить все. В том числе — предотвратить агрессию Китая в его регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com