В зеленом чае нашли лечебные вещества 7.08.2025, 11:30

Они борются с болезнью Альцгеймера.

Комбинация природных веществ — никотинамида (форма витамина B3) и антиоксиданта из зеленого чая галлата эпигаллокатехина может бороться с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В лабораторных условиях такая терапия восстанавливала уровень гуанозинтрифосфата (ГТФ) в стареющих нейронах мышей и активировала механизмы самоочистки мозга. Комбинация веществ также помогала нейронам избавляться от амилоидных белков — одного из главных признаков болезни Альцгеймера.

«С возрастом мозг теряет способность утилизировать поврежденные компоненты. Мы выяснили, что повышение уровня ГТФ помогает восстановить эту функцию», — пояснил ведущий автор работы Грегори Брюэр.

Ученые использовали флуоресцентный сенсор GEVAL для измерения уровня ГТФ в нейронах пожилых мышей. Выяснилось, что с возрастом особенно сильно страдают митохондрии — энергетические станции клеток. Это нарушает аутофагию — процесс, с помощью которого клетки очищаются от повреждений.

Однако уже через 24 часа после обработки комбинацией никотинамида и галлата эпигаллокатехина уровень ГТФ в стареющих нейронах возвращался к значениям, характерным для молодых клеток. В результате активировались ключевые белки, улучшался энергетический обмен, снижался окислительный стресс и эффективно удалялись скопления бета-амилоида.

По словам исследователей, ГТФ может оказаться важной, но ранее недооцененной мишенью для терапии возрастных нарушений работы мозга. Тем не менее, как отметил Брюэр, необходимы дополнительные исследования, чтобы подобрать оптимальную форму доставки соединений. Ученый объяснил, что никотинамид в виде таблеток (пероральный) быстро инактивируется в организме, что снижает эффективность лечения.

