NSJ: Предложение Кремля о «воздушном перемирии» с Украиной — афера 3 7.08.2025, 11:33

2,762

Россия хочет лишь выиграть время и сохранить позиции.

Президент США Дональд Трамп дал России срок для достижения мирного соглашения по Украине до 8 августа. Кремль якобы рассматривает идею «воздушного перемирия» — временной паузы в нанесении ударов дальнобойными ракетами и дронами, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Инициатива, предложенная Лукашенко, не предусматривает остановку наземных боевых действий, что, по мнению аналитиков, дает России значительное преимущество.

Аналитики считают, что «воздушное перемирие» лишит Украину ее самых эффективных средств нанесения ударов по российской логистике — складам топлива, аэродромам и линиям снабжения — в то время как российское наступление на земле продолжится.

Российский политолог Сергей Марков назвал предложение «подарком» для Трампа, это может снизить вероятность введения новых санкций против Москвы.

Однако критики считают инициативу не шагом к миру, а тактическим маневром. Россия продолжает наращивать удары дронами и ракетами, в то время как украинская армия стремится достичь паритета в этой сфере. Недавние заявления Киева о производстве до 1000 перехватчиков в день говорят о растущих возможностях ВСУ. Если Украина согласится на «воздушное перемирие», она потеряет ключевое преимущество на фоне усиливающегося наземного давления со стороны России.

Согласится ли Трамп на такую «уступку» и примет ли ее Киев — пока не ясно. Но для многих наблюдателей очевидно: эта инициатива — не шаг к миру, а попытка России выиграть время и сохранить позиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com