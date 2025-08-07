закрыть
7 августа 2025, четверг, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новые правила ПДД вызвали споры среди белорусов

10
  • 7.08.2025, 11:40
  • 2,542
Новые правила ПДД вызвали споры среди белорусов

Почему велосипедистов заставляют спешиваться?

В Беларуси обсуждают новое изменение ПДД. Согласно новым предписаниям, которые войдут в жизнь с 1 сентября, велосипедистам нужно обязательно спешиваться на пешеходных переходах.

Инициатива, казалось бы, разумная, но в реальности — особенно в регионах — выглядит абсурдно, обратил внимание на рекацию белорусов Telegram-канал «Хартия-97%».

«В небольших городах велодорожек почти нет. А те, что есть, часто заняты пешеходами. Велосипедистам приходится спешиваться каждые 100 метров, а иногда и чаще. Высокие бордюры, пешеходы, гуляющие зигзагом, — всё это превращает поездку в пешую прогулку с велосипедом в руках», — аргументируют свои претензии белорусы.

В условиях, где общественный транспорт ходит раз в час, а метро нет в принципе, велосипед мог бы быть отличной альтернативой. Но инфраструктура, по факту, делает это почти невозможным.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников
Российская авиация загрустит
Российская авиация загрустит Алексей Копытько
Этот принцип прост
Этот принцип прост Александр Невзоров
Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип