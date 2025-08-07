Новые правила ПДД вызвали споры среди белорусов 10 7.08.2025, 11:40

2,542

Почему велосипедистов заставляют спешиваться?

В Беларуси обсуждают новое изменение ПДД. Согласно новым предписаниям, которые войдут в жизнь с 1 сентября, велосипедистам нужно обязательно спешиваться на пешеходных переходах.

Инициатива, казалось бы, разумная, но в реальности — особенно в регионах — выглядит абсурдно, обратил внимание на рекацию белорусов Telegram-канал «Хартия-97%».

«В небольших городах велодорожек почти нет. А те, что есть, часто заняты пешеходами. Велосипедистам приходится спешиваться каждые 100 метров, а иногда и чаще. Высокие бордюры, пешеходы, гуляющие зигзагом, — всё это превращает поездку в пешую прогулку с велосипедом в руках», — аргументируют свои претензии белорусы.

В условиях, где общественный транспорт ходит раз в час, а метро нет в принципе, велосипед мог бы быть отличной альтернативой. Но инфраструктура, по факту, делает это почти невозможным.

