Новые правила ПДД вызвали споры среди белорусов

Новые правила ПДД вызвали споры среди белорусов10
- 7.08.2025, 11:40
- 2,542
Почему велосипедистов заставляют спешиваться?
В Беларуси обсуждают новое изменение ПДД. Согласно новым предписаниям, которые войдут в жизнь с 1 сентября, велосипедистам нужно обязательно спешиваться на пешеходных переходах.
Инициатива, казалось бы, разумная, но в реальности — особенно в регионах — выглядит абсурдно, обратил внимание на рекацию белорусов Telegram-канал «Хартия-97%».
«В небольших городах велодорожек почти нет. А те, что есть, часто заняты пешеходами. Велосипедистам приходится спешиваться каждые 100 метров, а иногда и чаще. Высокие бордюры, пешеходы, гуляющие зигзагом, — всё это превращает поездку в пешую прогулку с велосипедом в руках», — аргументируют свои претензии белорусы.
В условиях, где общественный транспорт ходит раз в час, а метро нет в принципе, велосипед мог бы быть отличной альтернативой. Но инфраструктура, по факту, делает это почти невозможным.