Ультиматум Трампа сработал 8 Владимир Фесенко, nv.ua

7.08.2025, 11:45

3,646

Владимир Фесенко

Но это лишь первый проблеск света в конце тоннеля.

Белый дом сообщает, что встреча Путина и Уиткоффа прошла хорошо, РФ стремится продолжать взаимодействие с США. Если все так хорошо, почему тогда санкции?

Такой вопрос, наверное, возник у многих людей, которые следили за визитом спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, а затем за реакцией Трампа на этот визит, да и за другими сообщениями вокруг этой темы.

Никакой конкретики из Москвы или Вашингтона. Белый дом сообщает, что встреча Путина и Уиткоффа прошла хорошо, РФ стремится продолжать взаимодействие с США. Трамп говорит, что это была «высоко продуктивная встреча», и что «эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели». Однако Белый дом также сообщает, что «вторичные санкции против России, как ожидается, будут введены в пятницу». Если все так хорошо, почему тогда санкции?

Президент Зеленский после разговора с Трампом также говорит намеками, хотя и немного более понятными, чем то, что мы слышим из Вашингтона. Он сказал, что, похоже, что Россия теперь более настроена на прекращение огня (я так понимаю, что это по словам Трампа), однако добавил, что главное, чтобы они (Россия) не обманули нас и американцев в деталях.

Попробуем все это как-то понять и растолковать, хотя бы на уровне логических предположений.

В последнее время было много публикаций и утверждений в западных СМИ, что Кремль не пойдет ни на какие уступки, что Путину абсолютно пофиг все угрозы и ультиматумы Трампа. Оказывается, что не совсем пофиг. И Уиткоффа в Москву пригласили, и какие-то «конструктивные сигналы» в Вашингтон прислали. Очевидно, что Путин не хочет идти на конфронтацию с Трампом, наоборот хочет сохранить окно переговорных возможностей в коммуникации с президентом США.

Для Путина было недопустимо заявить о согласии на выполнение ультиматума Трампа. Это было бы проявлением слабости, явным поражением в противостоянии с президентом США. Со стороны Кремля нужно было контрпредложение, которое бы было приемлемым для Трампа, и не выглядело проигрышным для России.

В чем может быть содержание российских предложений? Скорее всего речь идет о согласии на переговоры о поэтапном прекращении огня. Это уже может быть значительным шагом вперед по сравнению с ультимативной позицией Путина и категорическим отказом российских переговорщиков обсуждать прекращение огня без выполнения требований Кремля. Но пока это лишь предположение, и даже о начале переговоров о поэтапном прекращении огня еще надо договориться.

И договариваться Путин хочет напрямую с Трампом. Но потом планируется и переговорная встреча трех президентов — Трампа, Путина и Зеленского. Об этом сообщает The New York Times. Ирония политической судьбы заключается в том, что Путин в данном случае реализует идею Зеленского о переговорах трех лидеров на высшем уровне.

Безусловно, не стоит все это воспринимать уже как пролог к завершению войны. Со стороны Путина это может быть очередной коварный маневр — от имитации реальных переговоров до попытки заманить Трампа в переговорную ловушку, чтобы продать ему «смягченный» вариант мира на российских условиях, который затем будет навязываться президенту Зеленскому и Украине. С очень высокой вероятностью Путин будет требовать существенных уступок от Украины в обмен на прекращение огня.

И поскольку Трамп согласился на то, что в переговорах не будет европейцев, для Украины принципиально важно заранее сформировать вместе с европейцами (а желательно и с американцами) общую переговорную позицию еще до встречи с Путиным.

Ультиматум Трампа все же сработал и стал катализатором ускорения переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Но это лишь первый проблеск изменчивого (возможно, и обманчивого) света в конце опасного переговорного тоннеля.

Владимир Фесенко, nv.ua

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com