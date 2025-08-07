Новый командир Сил беспилотных систем Украины берется за дело 3 7.08.2025, 12:00

Роберт «Мадьяр» Бровди

Его цель — уничтожать 35 000 российских целей в месяц.

Новый глава Сил беспилотных систем Украины Роберт «Мадьяр» Бровди объявил амбициозную цель — с помощью дронов убивать или ранить до 35 000 российских солдат ежемесячно, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на конференции НАТО в Висбадене, Бровди подчеркнул, что современные беспилотные технологии стали настолько доступными и дешевыми, что могут превратить любую военную базу в руины за 15 минут, не приближаясь ближе 10 километров. Он предупредил, что НАТО сегодня не готово отразить ежедневные атаки сотен дронов, с которыми уже сталкивается Украина.

Назначенный в июне командующим дроновых войск, Бровди — бывший предприниматель, ставший символом новой украинской армии: дерзкой, нестандартной и технологичной. По его словам, дроновые подразделения, составляющие всего 2% личного состава, обеспечивают треть российских потерь.

Ставка теперь делается не только на удары по технике, но и на уничтожение операторов дронов, а также создание глубокой «зоны поражения» между передовой и тылом. Только за май подразделение Бровди заявило о ликвидации и ранениях 2 220 солдат РФ, а общие потери с февраля превышают 7 000.

Украина также строит «стену дронов» — многоуровневую систему защиты и атаки, основанную на массовом применении дешевых БПЛА. Командир призывает закреплять каждый дроновый отряд за конкретным участком фронта для лучшей ориентации и эффективности.

Выходцы из бизнеса и других гражданских сфер, пришедшие в армию после вторжения, стали ключевыми фигурами в обороне страны.

