В Могилеве мужчина заснул на рельсах, попал под поезд и остался жив

1
  • 7.08.2025, 11:59
  • 1,130
В Могилеве мужчина заснул на рельсах, попал под поезд и остался жив

Чудесное спасение.

На улице Строителей в Могилеве машинист поезда заметил человека, спавшего на путях, и попытался экстренно остановить состав, подав звуковой сигнал.

Мужчина проснулся, но не успел отбежать. В последний момент он откатился в яму между рельсами, и поезд прошел над ним, не задев смертельно.

Спасатели извлекли его с особой осторожностью, используя мягкие носилки. Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован, сообщает МЧС.

