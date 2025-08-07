В Могилеве мужчина заснул на рельсах, попал под поезд и остался жив 1 7.08.2025, 11:59

Чудесное спасение.

На улице Строителей в Могилеве машинист поезда заметил человека, спавшего на путях, и попытался экстренно остановить состав, подав звуковой сигнал.

Мужчина проснулся, но не успел отбежать. В последний момент он откатился в яму между рельсами, и поезд прошел над ним, не задев смертельно.

Спасатели извлекли его с особой осторожностью, используя мягкие носилки. Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован, сообщает МЧС.

