В Могилеве мужчина заснул на рельсах, попал под поезд и остался жив

В Могилеве мужчина заснул на рельсах, попал под поезд и остался жив1
- 7.08.2025, 11:59
Чудесное спасение.
На улице Строителей в Могилеве машинист поезда заметил человека, спавшего на путях, и попытался экстренно остановить состав, подав звуковой сигнал.
Мужчина проснулся, но не успел отбежать. В последний момент он откатился в яму между рельсами, и поезд прошел над ним, не задев смертельно.
Спасатели извлекли его с особой осторожностью, используя мягкие носилки. Пострадавший получил многочисленные травмы и был госпитализирован, сообщает МЧС.