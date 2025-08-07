«В кредит нужно залазить» 1 7.08.2025, 12:07

Иллюстративное фото

Белоруска потратила почти 700 рублей только на одежду для дочки в школу.

На днях минчанка с ником @Lalka.bu поделилась в TikTok, во сколько ей обошлись покупки к школе для дочери. Женщина потратила около 600 руб., хотя купила далеко не все необходимое. CityDog.io рассказывает, что входит в эту сумму и во сколько другим белорусам обходится подготовка детей к школе.

Минчанка потратила на детскую одежду для школы 684 руб. Это много или мало?

В своем видео женщина показала, что купила дочке в ЦУМе. По ее словам, она еще не заказывала вещи онлайн и не смотрела цены на маркетплейсах.

Вот что вошло в список покупок:

гольфы – 4,21 руб.,

две пары легинсов (одна из них – 19,37 руб.),

колготки – примерно по 11 руб. за пару, купила «много»,

рубашка-обманка – 90,08 руб.,

блузка – 90,88 руб.,

пиджак – 105 руб.,

блузка с галстуком – 93 руб.,

отдельно галстук – 9,24 руб.,

жилетка (со скидкой 35%) – 82,65 руб.,

два сарафана – 53 и 69,30 руб.,

еще одна пара гольфиков – 4,30 руб.,

кроксы – 24,78 руб.

Общая сумма – 684,06 руб. При этом, как уточняет минчанка, часть из этих вещей – например, легинсы и кроксы – дочка просто захотела, но остальное было куплено именно для школы.

«За все это отдала 684,06 руб. Если честно, я немножко охренела, потому что здесь нет ни канцелярии, ни спортивной одежды, здесь очень много всего нет, а уже 684 руб. потрачено. В кредит нужно залазить, чтобы ребенка собрать в школу», – сказала женщина в видео.

Наверное, многовато: месяц назад глава концерна «Беллегпром» уверяла, что собрать ребенка в школу можно дешевле

3 июля председательница концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина рассказала на пресс-конференции, сколько будет стоить школьная форма на новый учебный год: «Мы в этом году уже мониторили комплектность. Думаю, что стоимость школьной формы будет где-то от 270 руб. Понятно, что диапазон цен абсолютно разный, как и материал, и фасон, и трудоемкость изготовления. Все зависит от того, что входит в комплект, наличия вышивки, отделки. Но за 350 руб., думаю, можно будет одеть ребенка полностью – правда, без портфеля», – сказала Лугина.

А может быть, и не так уж много: вот сколько тратят на сборы в школу другие белорусы

Минчанка, которая рассказала о тратах в TikTok, оказалась не единственной, кого удивили суммы. Под ее видео белорусы поделились своими расходами – и у некоторых они оказались выше официально озвученных. Правда, были и те, кто считает, что все же можно уложиться в скромный бюджет, если не ходить в ЦУМ, а заказывать вещи на маркетплейсах.

«Еще брюки докупите и канцелярию, итого – 1000 руб. на одного ребенка, а потом в СМИ будут трубить, что собрать ребенка в школу начальных классов стоит 350 руб. Вопрос: как?! Или мы не экономные…» – написала пользовательница Галина.

«И я сегодня в универмаге потратила 600 руб. А еще канцелярия!» – поделилась пользовательница с ником user10911925750.

«Ты мало отдала. Я вот отдала за двоих 2400 руб.», – написала пользовательница Татьяна.

«У нас ребенок идет в 1-й класс. Канцелярию купили – 80 руб. Прошлись по ЦУМу, посмотрели цены – костюм 200 руб., не меньше. Без жилетки. Жилетка – 70 руб. Брюки еще одни – 70 руб. Рубашки – 50 руб. (нужно штуки три). Обувь около 150 руб. Еще не смотрели спортивную форму, носки, майки под рубашки, рюкзак – не знаю, нужен ли он в первом классе. В общем, где-то 1000 руб. нужно», – считает пользовательница с ником odnatakayatut.

«Дорого. На WB дешевле! Дочке брала трое брюк в MF по 50 руб. На WB – свитшоты три штуки от 40 до 60 руб. Осталось пару рубашек купить», – рассказала пользовательница с ником Egevika2022.

«Ну, это как-то много. Только сегодня в ЦУМе закупала сыну одежду в школу. Итого вышло 440 руб. Купила двое брюк, жилетку (школьный элемент), спортивный костюм (штаны+мастерка), две рубашки и джемпер-обманку. Потом забежала и купила две пары обуви (не в ЦУМе – там дорого), вышло 80 руб. Канцелярию покупала ранее и то, что просто закончилось. Итого на нее отдала 60 руб. И все, в школу готовы. За все заплатили чуть меньше 600 руб. Что-то дорого у вас вышло», – поделилась своими тратами пользовательница He.Ki.

«Купили рюкзак, тетради, дневник, обложки – отдали 200 руб. с копейками. Костюм школьный примерно 350–400 руб. стоит, спортивный костюм – 100 руб., кроссовки, стенка еще 100 руб.», – написала пользовательница Елена.

«Вы правы. Вчера также в ЦУМ зашла. Канцелярии на 160 руб. набрала. Рубашка для мальчика – 50 руб., а то, что дешевле, – качество желает быть лучше», – считает пользовательница Ирина.

«Вчера купили только брюки, рубашку и 2 пары кроссовок – 595 руб. Понятное дело, что это далеко не все», – поделилась пользовательница с ником kotmaria321.

