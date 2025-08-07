закрыть
7 августа 2025, четверг, 12:39
«Это уже даже не крик, это «ор» души!»

  • 7.08.2025, 12:17
  • 1,614
«Это уже даже не крик, это «ор» души!»

Белоруска рассказала, как сложно найти работу в Минске.

Минчанка рассказала в соцсети Threads, что безрезультатно ищет работу второй месяц: резюме хорошее, опыт большой, к каждому отклику пишет сопроводительное, но ответ она так и не получила, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

«Это уже даже не крик, это «ор» души!» — резюмирует девушка.

В комментариях — десятки таких же историй:

— «Три года ищу работу, у вас всё ещё впереди»

— «15 лет стажа в общепите, а предлагают только магазины и детские сады»

Люди пишут, что работу сейчас проще найти в регионах, чем в столице.

