«Это уже даже не крик, это «ор» души!» 7.08.2025, 12:17

1,614

Белоруска рассказала, как сложно найти работу в Минске.

Минчанка рассказала в соцсети Threads, что безрезультатно ищет работу второй месяц: резюме хорошее, опыт большой, к каждому отклику пишет сопроводительное, но ответ она так и не получила, заметил Telegram-канал «Хартия-97%».

«Это уже даже не крик, это «ор» души!» — резюмирует девушка.

В комментариях — десятки таких же историй:

— «Три года ищу работу, у вас всё ещё впереди»

— «15 лет стажа в общепите, а предлагают только магазины и детские сады»

Люди пишут, что работу сейчас проще найти в регионах, чем в столице.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com