Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня3
- 7.08.2025, 12:23
Подробности.
Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Подписано соглашение из 13 пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное правительством Таиланда в соцсети X.
Отмечается, что встреча межправительственного комитета завершилась подписанием протоколов, направленных на деэскалацию конфликта и восстановление мира в приграничном регионе.
По итогам переговоров стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.
«Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории», - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Таиланд и Камбоджа уже объявили о временном прекращении развертывания войск на границе, остановке мобилизации и открытии экстренных коммуникационных каналов.
Вооруженное противостояние между Камбоджей и Таиландом вспыхнуло 24 июля после инцидента со стрельбой на границе, в результате которого погибли военные с обеих сторон.