7 августа 2025, четверг, 12:39
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня

3
  • 7.08.2025, 12:23
Подробности.

Таиланд и Камбоджа договорились об урегулировании напряженности на границе после переговоров, которые состоялись в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Подписано соглашение из 13 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное правительством Таиланда в соцсети X.

Отмечается, что встреча межправительственного комитета завершилась подписанием протоколов, направленных на деэскалацию конфликта и восстановление мира в приграничном регионе.

По итогам переговоров стороны согласовали соглашение из 13 пунктов, предусматривающее соблюдение режима прекращения огня.

«Представители обеих стран подписали протоколы, направленные на урегулирование напряженности на границе и восстановление мира на приграничной территории», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Таиланд и Камбоджа уже объявили о временном прекращении развертывания войск на границе, остановке мобилизации и открытии экстренных коммуникационных каналов.

Вооруженное противостояние между Камбоджей и Таиландом вспыхнуло 24 июля после инцидента со стрельбой на границе, в результате которого погибли военные с обеих сторон.

Написать комментарий 3

