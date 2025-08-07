закрыть
7 августа 2025, четверг, 12:44
Необычная доступная модель Mazda оказалась очень популярной

  • 7.08.2025, 12:40
Необычная доступная модель Mazda оказалась очень популярной

Японский производитель уже работает над следующим поколением.

По меркам усредненного автопрома Mazda MX-5 является необычной моделью. Особенно на фоне очень популярных кроссоверов. Однако доступный спорткар опять привлек внимание покупателей.

О рыночных успехах модели Mazda MX-5 2025 года стало известно Carscoops. В США, на ключевом рынке для этой машины, продажи выросли на 130%. Производитель реализовал 1163 автомобиля в июле.

Фото: Mazda

Интересно, что компактный родстер, который воспринимается как машина выходного дня (и, как правило, не единственный автомобиль в гараже) на рынке обошел практичный хэтчбек Mazda 3 с начала года – 5935 экземпляра против 5527 машин.

И японский производитель не планирует отказываться от эффектной модели, а уже работает над следующим поколением. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

Фото: Mazda

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

