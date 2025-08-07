Путинский развал 2 Телеграм-канал «Догнать и перегнать»

Новости, от которых обалдеваешь.

Кажется, что ко всему россияне уже привыкли за последнюю четверть века, в разгульные нулевые, провальные десятые и закатные двадцатые. Но все равно раз за разом плодятся в недрах путинского развала новости, от которых обалдеваешь.

Итак, надувание щек, что длится десяток лет. Отечественный «Суперджет», МС-21, Ту-214, какой-то «российско-китайский проект магистрального лайнера». Чемезов, Мантуров, Путин. Бесконечный пузырь. Вот-вот. Сейчас. «Импортозамещение». Скоро, скоро будем праздновать.

И вот Управление гражданской авиации Эфиопии сообщило, что Россия предложила эфиопскому государственному авиаперевозчику Ethiopian Airlines сотрудничество в области аренды самолетов и технического обслуживания. То есть арендовать у африканской страны самолеты! СМИ пишут, что с «российской стороны» был обозначен интерес к так называемому «мокрому лизингу» - аренде воздушных судов с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием.

Вот это прорыв! Недаром года три назад Лавров скакал усталой лошадью по африканскому континенту, заезжая в Эфиопию обсуждать «основные направления двухстороннего экономического сотрудничества». Загнали санкциями в стойло, просят Африку о помощи.

Кто вообще здесь развитая, а кто развивающаяся страна? Если бы такую историю рассказали в 60-е – 80-е годы, рассказчика сочли бы чудаком.

UPD Эфиопия отказала России в ее самолетном запросе. Чиновники из управления авиации сказали, что не могут давать указания национальному авиаперевозчику. А генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев заявил:

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов».

Как выяснилось, ранее великая Россия клянчила самолеты у Казахстана, Кыргызстана, Катара и Кувейта. И, очевидно, тоже безрезультатно.

